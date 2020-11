"Bật mí" học vấn của quý tử, ái nữ nhà đại gia Việt

Doanh nhân trẻ Đỗ Quang Vinh - con trai đại gia Đỗ Quang Hiển (hay bầu Hiển) học 3 năm THPT tại đảo quốc sư tử Singapore. Sau đó, Vinh học đại học và thạc sĩ chuyên ngành tài chính tại Anh. Ảnh: Internet Sau 12 năm sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, con trai cả của bầu Hiển về nước cống hiến và hiện tại đã "hạ cánh" tại Việt Nam khi đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Khối bán lẻ tại SHB. Ảnh: Internet Với mong muốn con cái được học tập trong môi trường giáo dục tốt, rèn tính tự lập cũng như tránh được tiếng con của đại gia, bầu Đức đã chọn Singgapore là nơi cho các con du học. Ảnh: Internet Trong đó, cô con gái đầu lòng của bầu Đức - Đoàn Hoàng Anh từng có thời gian làm việc tại một ngân hàng nước ngoài, được đánh giá là người rất tài giỏi. Hiện, Hoàng Anh nắm 24,5% vốn tại cà phê Ông Bầu. Ảnh: Internet Tiên Nguyễn (sinh năm 1997) là con gái của vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên. Cô cũng được biết đến là em chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Ảnh: FBNV Tiên Nguyễn học master ngành quản trị hàng không tại trường Đại học danh tiếng City of University of London. Thảo Tiên theo học trường quốc tế RMIT tại TP.HCM trước khi đi du học. Ảnh: FBNV. Hiện nay, Tiên Nguyễn là Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP (do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch) kiêm Phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp. Ảnh: IPP. Anh Sa sinh năm 1994, là con gái cưng của đại gia bất động sản Đỗ Anh Dũng và Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Anh Sa có vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn, rất giống với người mẹ nổi tiếng của mình. Ảnh: Internet Tiểu thư Anh Sa du học ở Mỹ từ những năm phổ thông. Sau đó, cô học ngành Marketing trường đại học Lehigh (Mỹ) và từng có mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất trường năm 2015. Ngoài ra, Anh Sa còn có đam mê với lĩnh vực thiết kế, kiến trúc. Ảnh: Internet Là tiểu thư đầu tiên dành danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE Nguyễn Thị Mai Thanh được nhiều người nể phục vì sự giỏi giang. Ảnh: Internet Với khả năng tiếng Anh cực tốt, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh không gặp nhiều khó khăn khi dùi mài dinh sử tại Đại học Warwick, một trường đại học danh tiếng bậc nhất ở Anh quốc. Ảnh: Internet Video: Giới siêu giàu Châu Á nhiều tiền đến mức nào? Nguồn: VTV24

