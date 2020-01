Bao lì xì kiểu bắt trend hút khách dịp Tết Canh Tý 2020

Không chỉ thiết kế lạ mắt, các phong bao lì xì còn có những câu nói từng gây "bão mạng" trong năm qua được biến tấu hài hước như: “Lì xì siêu to siêu khổng lồ”, “Mị còn trẻ, Mị muốn lì xì”, “Để Mị nói cho mà nghe”, “Anh làm gì có số tiền lớn để lì xì”, “Hỡi người anh em thiện lành Lì xì đâu?...Ảnh: Infonet. Mỗi tập lì xì này có giá từ 7.000-10.000 đồng/tập 6 cái. Ảnh: Lao động. Câu hát nổi tiếng "Anh mượn lì xì để tỏ tình đấy thì sao nào",... cũng được lựa chọn để in khiến loại phong bao lì xì này trở nên hút khách. Ảnh: Lao động. Ngoài ra, có một loại lì xì độc đáo mới xuất hiện Tết năm nay đó là bao lì xì hoạt hình. Ảnh: Lao động. Mẫu bao lì xì này có giá đắt hơn, khoảng 2.500-3.0000 đồng/chiếc. Ảnh: Infonet. Thay vì kiểu dáng truyền thống, mẫu lì xì này sẽ có hình dáng là các nhân vật hoạt hình từ những chú chuột mickey cho tới những siêu anh hùng của Marvel. Ảnh: Lao động. Cùng với đó, những bao lì xì in linh vật con chuột, được thiết thiết kế đẹp mắt cũng rất hút khách. Ảnh: Lao động. Bao lì xì in câu nói hot trend “Thanh xuân như một chén trà” được giới trẻ hưởng ứng. Ảnh: Facebook. Phong bao lì xì đám cưới chuột in trên giấy có giá 18.000 - 30.000 đồng/6 chiếc. Ảnh: Nhipsongkinhte. Bao lì xì lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích thời xưa. Ảnh: Nhipsongkinhte. Video: Lì xì Tết bằng sách: Truyền thống và nhân văn. Nguồn: VTC

Không chỉ thiết kế lạ mắt, các phong bao lì xì còn có những câu nói từng gây "bão mạng" trong năm qua được biến tấu hài hước như: “Lì xì siêu to siêu khổng lồ”, “Mị còn trẻ, Mị muốn lì xì”, “Để Mị nói cho mà nghe”, “Anh làm gì có số tiền lớn để lì xì”, “Hỡi người anh em thiện lành Lì xì đâu?...Ảnh: Infonet. Mỗi tập lì xì này có giá từ 7.000-10.000 đồng/tập 6 cái. Ảnh: Lao động. Câu hát nổi tiếng "Anh mượn lì xì để tỏ tình đấy thì sao nào",... cũng được lựa chọn để in khiến loại phong bao lì xì này trở nên hút khách. Ảnh: Lao động. Ngoài ra, có một loại lì xì độc đáo mới xuất hiện Tết năm nay đó là bao lì xì hoạt hình. Ảnh: Lao động. Mẫu bao lì xì này có giá đắt hơn, khoảng 2.500-3.0000 đồng/chiếc. Ảnh: Infonet. Thay vì kiểu dáng truyền thống, mẫu lì xì này sẽ có hình dáng là các nhân vật hoạt hình từ những chú chuột mickey cho tới những siêu anh hùng của Marvel. Ảnh: Lao động. Cùng với đó, những bao lì xì in linh vật con chuột, được thiết thiết kế đẹp mắt cũng rất hút khách. Ảnh: Lao động. Bao lì xì in câu nói hot trend “Thanh xuân như một chén trà” được giới trẻ hưởng ứng. Ảnh: Facebook. Phong bao lì xì đám cưới chuột in trên giấy có giá 18.000 - 30.000 đồng/6 chiếc. Ảnh: Nhipsongkinhte. Bao lì xì lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích thời xưa. Ảnh: Nhipsongkinhte. Video: Lì xì Tết bằng sách: Truyền thống và nhân văn. Nguồn: VTC