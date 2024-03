Bắc Ninh: Nhiều công trình “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp?

Tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu đến năm 2030, xây dựng nơi đây là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm đã, đang và sẽ được tỉnh triển khai xây dựng, trong đó có hạ tầng giao thông cũng được chú trọng. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, khi một số tuyến đường mới ở Bắc Ninh được xây dựng đã xuất hiện tình trạng nhiều công trình “ăn theo”, “mọc” kiên cố, tạm bợ trái phép, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất. Điển hình, dọc đường nối từ Quốc lộ 38 (Ql38) chạy qua thôn An Động (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) và xã Yên Giả (thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) đến địa phận phường Bồng Lai (thị xã Quế Võ). Ghi nhận của phóng viên (Pv) những ngày đầu tháng 3/2024 cho thấy, dọc đoạn đường nối từ Ql38 chạy qua thôn An Động (xã Lạc Vệ), nhiều người có dấu hiệu lấn chiếm đất nông nghiệp xây dựng các công trình lợp mái tôn để mở các dịch vụ kinh doanh ăn uống, làm điểm dừng chân cho khách qua đường. "Nhiều lúc đi ngang qua đoạn đường này có một số ô tô, xe máy bất ngờ từ các các quán ăn, nước giải khát... đi ra khiến người đi xe máy, ô tô phải phanh gấp rất nguy hiểm, nếu sơ ý không quan sát rất dễ xảy ra tai nạn" - anh Nguyễn L. - một người dân chia sẻ. Nhiều công trình ở khu vực này xây dựng sát với hành lang bảo vệ an toàn đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Thời điểm Pv ghi nhận, công trình xây dựng có dấu hiệu trái phép vẫn diễn ra công khai. Tương tự, dọc đoạn đường nối từ Ql38 chạy qua xã Yên Giả (thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) cũng xuất hiện nhiều công trình cấp 4 “mọc” kiên cố, nằm sát mặt đường giao thông. Ngày 12/3, đến liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND xã Yên Giả, Pv được ông Phùng Tiến Khoái, cán bộ địa chính - xây dựng - TN&MT xã, dẫn trực tiếp ra hiện trường có các công trình. Tại đây, ông Khoái cho biết những công trình này chỉ là "tạm bợ" được người dân sử dụng để "úm gà", chăn nuôi mô hình vườn ao chuồng. Thế nhưng, thực tế quan sát, nhiều công trình tại khu vực phản ánh đã được xây dựng cấp 4 kiên cố, sát mặt đường. Rất khó để có thể tin rằng, những ngôi nhà này được sử dụng để "úm gà" như thông tin mà vị cán bộ địa chính - xây dựng - TN&MT xã Yên Giả (thị xã Quế Võ) cung cấp cho Pv. Thời điểm PV ghi nhận, trước cửa một số ngôi nhà có người dân còn xếp ghế để kinh doanh cà phê. Dù vậy, cán bộ địa chính - xây dựng - TN&MT xã Yên Giả vẫn khẳng định, những công trình này xây dựng để nuôi nhốt gà, đất đã được phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ trồng lúa sang vườn ao chuồng, nhưng lại không cung cấp cho Pv bất kỳ giấy tờ, hay văn bản liên quan nào. Tại khu vực phản ánh, còn có những công trình xây dựng kiên cố, khang trang nằm giữa cánh đồng, hoặc ao cá. Một số diện tích đất ở khu vực này đang được san lấp mặt bằng rầm rộ. Hoạt động san lấp diễn ra công khai, máy móc làm việc hết công suất. Trước tình trạng sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất diễn ra dọc đường nối từ Ql38 chạy qua xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du) và xã Yên Giả (thị xã Quế Võ), Báo Tri thức và Cuộc sống đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

