8 vật phẩm phong thuỷ giá "chát" đại gia lùng mua

Gỗ hóa thạch được nhiều đại gia săn lùng vì vẻ đẹp độc đáo và giúp gia chủ có nhiều may mắn, bình an và tài lộc. Ảnh: Getty Image Trên các trang mạng, gỗ hoá thạch được rao bán nhiều với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tuỳ theo kích cỡ. Ảnh: Roxi. Một vật phẩm phong thuỷ khác cũng được đại gia săn lùng là cây đào thạch anh là biểu tượng của sự sung túc, cát tường, giúp gia chủ dồi dào sức khỏe và trường thọ. Ảnh: Getty Image Trên thị trường, cây đào thạch anh có giá từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, tuỳ vào số lượng trái đào. Thậm chí, có cây đào thạch anh hồng giá tới 90 triệu đồng. Ảnh: Rexi Tỳ hưu vốn được xem là linh vật chiêu tài, giữ lộc, giữ tiền của. Ngày nay, tỳ hưu chế tác từ đá thạch anh trở thành vật phẩm phong thuỷ được nhiều khách hàng tìm mua. Ảnh: Golden Gift Trên thị trường, giá tuỳ hưu bằng đá thạch anh giao động từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, tuỳ thuộc vào kích cỡ đá thạch anh. Thậm chí, có cặp tỳ hưu đá thạch anh hồng được rao bán với giá 80 triệu đồng. Ảnh: Getty Từ trước tới nay, thần tài vẫn được xem là vị thần mang đến may mắn, tài lộc trong con đường kinh doanh, sự nghiệp. Bởi vậy, tượng Thần Tài mạ vàng thu hút đông đảo khách hàng là giới doanh nhân tìm mua. Ảnh: Golden GiftTượng thần tài mạ vàng hoặc bằng vàng có giá thành đắt hơn so với các chất liệu khác, trung bình từ 2,5 - 9 triệu đồng/chiếc, phụ thuộc vào kích thước của tượng. Ảnh: Golden Gift Tượng Tam đa Phúc Lộc Thọ tượng trưng cho những sự may mắn, thịnh vượng và sức khỏe, tuổi thọ. Ảnh: Getty Trên thị trường, tượng Tam đa Phúc Lộc Thọ mạ vàng có giá khá đắt, dao động từ 10 - 85 triệu đồng. Ảnh: Golden Gift Là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, rồng phong thủy là lựa chọn thích hợp để phát huy quyền lực cho người có chức vụ cao. Ảnh: Golden Gift Ngày nay, tượng rồng phong thuỷ được chế tác bằng nhiều chất liệu khác nhau như đá, đồng. Vì vậy, giá tượng rồng phong thuỷ cũng rất khác nhau. Trong đó, tượng rồng phong thuỷ mạ vàng đắt hơn cả, khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Ảnh: Getty Trong phong thủy, bắp cải được ví như chiếc túi dùng để chứa tiền tài, của cải trong gia đình. Và khi tiền đã vào chiếc túi này thì sẽ được lưu giữ cẩn thận. Ảnh: Getty Bắp cải phong thuỷ chế tác bằng đá thường có giá từ 1 - 3 triệu đồng. Trong khi đó, bắp cải phong thuỷ bằng thạch anh xanh giá cao hơn từ 11 - 15 triệu đồng. Ảnh: Getty Theo các chuyên gia về phong thủy, Phật Di Lặc với hình ảnh nụ cười tươi sảng khoái cùng cái bụng to lớn là biểu tượng cho sự hạnh phúc. Ảnh: Golden Gift Trên thị trường, tượng Phật Di Lặc có thể chế tác từ gỗ, đồng hoặc thạch anh. Với bức tượng nhỏ giá chỉ vài triệu đồng nhưng cũng có tượng Phật Di Lặc bằng đá thạch anh hồng 576kg giá lên tới 56 triệu đồng. Ảnh: Getty Video: Độ xe đạp bằng cách...mạ vàng. Nguồn: VTV24

Gỗ hóa thạch được nhiều đại gia săn lùng vì vẻ đẹp độc đáo và giúp gia chủ có nhiều may mắn, bình an và tài lộc. Ảnh: Getty Image Trên các trang mạng, gỗ hoá thạch được rao bán nhiều với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tuỳ theo kích cỡ. Ảnh: Roxi. Một vật phẩm phong thuỷ khác cũng được đại gia săn lùng là cây đào thạch anh là biểu tượng của sự sung túc, cát tường, giúp gia chủ dồi dào sức khỏe và trường thọ. Ảnh: Getty Image Trên thị trường, cây đào thạch anh có giá từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, tuỳ vào số lượng trái đào. Thậm chí, có cây đào thạch anh hồng giá tới 90 triệu đồng. Ảnh: Rexi Tỳ hưu vốn được xem là linh vật chiêu tài, giữ lộc, giữ tiền của. Ngày nay, tỳ hưu chế tác từ đá thạch anh trở thành vật phẩm phong thuỷ được nhiều khách hàng tìm mua. Ảnh: Golden Gift Trên thị trường, giá tuỳ hưu bằng đá thạch anh giao động từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, tuỳ thuộc vào kích cỡ đá thạch anh. Thậm chí, có cặp tỳ hưu đá thạch anh hồng được rao bán với giá 80 triệu đồng. Ảnh: Getty Từ trước tới nay, thần tài vẫn được xem là vị thần mang đến may mắn, tài lộc trong con đường kinh doanh, sự nghiệp. Bởi vậy, tượng Thần Tài mạ vàng thu hút đông đảo khách hàng là giới doanh nhân tìm mua. Ảnh: Golden Gift Tượng thần tài mạ vàng hoặc bằng vàng có giá thành đắt hơn so với các chất liệu khác, trung bình từ 2,5 - 9 triệu đồng/chiếc, phụ thuộc vào kích thước của tượng. Ảnh: Golden Gift Tượng Tam đa Phúc Lộc Thọ tượng trưng cho những sự may mắn, thịnh vượng và sức khỏe, tuổi thọ. Ảnh: Getty Trên thị trường, tượng Tam đa Phúc Lộc Thọ mạ vàng có giá khá đắt, dao động từ 10 - 85 triệu đồng. Ảnh: Golden Gift Là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, rồng phong thủy là lựa chọn thích hợp để phát huy quyền lực cho người có chức vụ cao. Ảnh: Golden Gift Ngày nay, tượng rồng phong thuỷ được chế tác bằng nhiều chất liệu khác nhau như đá, đồng. Vì vậy, giá tượng rồng phong thuỷ cũng rất khác nhau. Trong đó, tượng rồng phong thuỷ mạ vàng đắt hơn cả, khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Ảnh: Getty Trong phong thủy, bắp cải được ví như chiếc túi dùng để chứa tiền tài, của cải trong gia đình. Và khi tiền đã vào chiếc túi này thì sẽ được lưu giữ cẩn thận. Ảnh: Getty Bắp cải phong thuỷ chế tác bằng đá thường có giá từ 1 - 3 triệu đồng. Trong khi đó, bắp cải phong thuỷ bằng thạch anh xanh giá cao hơn từ 11 - 15 triệu đồng. Ảnh: Getty Theo các chuyên gia về phong thủy, Phật Di Lặc với hình ảnh nụ cười tươi sảng khoái cùng cái bụng to lớn là biểu tượng cho sự hạnh phúc. Ảnh: Golden Gift Trên thị trường, tượng Phật Di Lặc có thể chế tác từ gỗ, đồng hoặc thạch anh. Với bức tượng nhỏ giá chỉ vài triệu đồng nhưng cũng có tượng Phật Di Lặc bằng đá thạch anh hồng 576kg giá lên tới 56 triệu đồng. Ảnh: Getty Video: Độ xe đạp bằng cách...mạ vàng. Nguồn: VTV24