5 tối kị tiền bạc nên tránh kẻo suốt đời đi vay

Đừng bao giờ để ví rỗng: Hãy luôn để một số tiền nhỏ trong túi, ngay cả khi bạn không bao giờ tiêu số tiền đó. Bởi như vậy, về mặt tâm lý nó sẽ giúp bạn có cảm giác yên tâm và tự tin trong các tình huống, bên cạnh đó về mặt phong thủy, nó còn là yếu tố thu hút thêm tài lộc cho chủ nhân. Một chiếc ví trống rỗng sẽ khiến bạn cảm thấy không an toàn, nhất là khi đi ra khỏi nhà. Kiêng vay mượn, đòi nợ đầu tháng, đầu năm: “Có thờ có thiêng có kiêng có lành”, từ xưa tới nay, mọi người vẫn luôn kiêng kỵ việc đi vay tiền, cho mượn tiền hay đòi nợ vào đầu năm hay ngày mùng 1 hàng tháng. Bởi họ cho rằng, những việc làm này sẽ là điềm báo cho việc túng thiếu tiền cả năm trời. Người cho vay tiền đầu năm, đầu tháng sẽ khiến tiền bạc của mình phân tán, mất lộc, cả năm không giữ được tiền, tới khi đi đòi nợ mãi không được còn có nguy cơ mất trắng, thậm chí còn dễ gây mất hòa khí. Người đi vay tiền đầu năm, đầu tháng thì cả năm nai lưng trả nợ, có thể sẽ phải vay thêm nặng lại, nợ chồng nợ, ngày càng chất chồng, không thể trả hết được. Ngoài ra, việc trả tiền nợ vào những ngày này giống như đem lộc ra khỏi nhà vậy, nghèo sẽ mãi nghèo. Nhặt tiền rơi ngoài đường: Không ai là chưa từng nhìn thấy tiền hay ví tiền rơi ngoài đường, ngay trước mắt và sẽ ngay lập tức cúi xuống nhặt. Thế nhưng, theo phong thủy, tiền mà người khác làm rơi là do người đó dính vận hạn xui xẻo, nếu mình nhặt số tiền ấy tức là mình đã tiếp nhận hạn đen ấy vào người. Hơn nữa, “của thiên trả địa”, cái gì không phải của mình thì sớm muộn gì mình cũng phải trả lại, thậm chí còn mất mát nhiều hơn. Hoặc cũng có thể tiền rơi đó là tiền rải đám tang cho người đã khuất nên việc nhặt số tiền đó cũng không hề tốt đẹp gì, nó là điềm báo cho những điều không may sắp xảy ra. Hãy để ít nhất 1 tờ 2 USD may mắn: Không phải tự nhiên mà đồng 2 USD được mệnh danh là đồng tiền may mắn trên khắp thế giới. Từ rất lâu, ở các nước Châu Mỹ, Châu Âu khi sắp có một quyết định quan trọng hay thi đấu người ta còn hôn lên tờ 2 USD để cầu mong may mắn. Đốt, vứt tiền, ví tiền: Tiền bạc hay ví tiền là hiện thân của của cải, vật chất của bản thân, luôn theo sát bên người. Vì vậy, đốt tiền hay đốt ví tiền sẽ là đại kỵ, việc này sẽ đem lại rất nhiều xui xẻo, đen đủi khiến bạn cả đời nghèo khó, làm lụng vất vả thế nào cũng không có tiền. Tiền bạc còn tượng trưng cho một nguồn năng lực nuôi sống con người, nếu đốt hay vứt tiền đi có nghĩa là bản thân đang xua đuổi tiền bạc, phá vỡ năng lượng mà cuộc sống trở nên xui rủi, của cải không có. Mời quý vị xem video: Cách chơi tiểu cảnh không phạm phong thủy. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo

