4 loại hoa rừng được dân Hà thành lùng chơi Tết

Mấy năm gần đây, nhiều loại hoa rừng được người dân đặc biệt ưa chuộng để trang trí nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Trong số đó, phải kể đến hoa chuối rừng. Ảnh: Facebook. Hoa chuối rừng được rao bán với giá 100.000 đồng/3 bông hoặc 180.000 đồng/5 bông, tùy loại. Ảnh: Facebook. Khác với chuối vườn nhà, hoa chuối rừng mọc thẳng đứng ở ngọn. Đặc biệt, chúng có màu đỏ tươi, xen lẫn với những quả chuối nhỏ màu xanh, màu vàng. Ảnh: Facebook. Hoa chuối rừng không chỉ đẹp, mang ý nghĩa may mắn, rất thích hợp vào ngày Tết mà còn chơi được cả tháng. Ảnh: Facebook.Hoa lê rừng trắng tinh khôi, thanh khiết cũng được người Hà Nội rất ưa chuộng trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Lê rừng được báo theo cành, giá từ 150.000 - 700.000 đồng/cành, tùy độ to, nhỏ. Đáng chú ý, những cành to đẹp, giá có thể lên tới hơn 1 triệu đồng. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Đáng chú ý, năm nay, các tiểu thương rao bán lê rừng trái mùa từ tháng 11/2020. Việc hoa lê rừng xuống phố sớm khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ, thích thú và sẵn sàng chi tiền triệu để tậu siêu phẩm vùng Tây Bắc. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Ngoài lê rừng, những cành đào rừng luôn có sức hút với người dân mỗi dịp Tết. Đào rừng có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy kích thước. Những cành đào thế độc giá lên tới vài chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Vào mùa Tết, nhiều tiểu thương bán được gần 1.000 cành đào rừng. Ảnh: Facebook. Bên cạnh đó, hoa mận trắng cũng trở thành thú chơi của không ít gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

