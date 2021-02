30 Tết, hàng rửa xe hoạt động hết công suất... kiếm tiền khủng

Theo ghi nhận, trong ngày 11/2 (tức 30 Tết), hàng loạt cửa hàng rửa xe trên địa bàn Hà Nội tấp nập, lượng khách hàng mang xe đi rửa tăng gấp 5-7 lần so với bình thường. Để đáp ứng được nhu cầu tăng vọt của khách hàng, nhiều cửa hàng rửa xe đã huy động thêm nhân viên, thậm chí là cả người nhà. Theo chủ tiệm rửa xe trên phố Nhà Hỏa cho biết: "Giá rửa xe lớn, xe sang cao nhất chỉ 350.000 đồng. Mọi năm có nơi hét giá cả nửa triệu bạc. 2 ngày cuối năm, cửa hàng làm hết sức rửa được khoảng 30 - 40 xe ôtô và thêm vài chục chiếc xe máy... Chúng tôi tăng giá chút bởi lương thợ những ngày này cao gấp 3-4 lần. Hơn nữa, năm hết tết đến công việc nhà mình không làm mà để vợ con lo. Không lo tết ở nhà được thì đưa tiền cho vợ con 1 khoản coi như bù đắp" chủ tiệm rửa xe ở Nhà Hỏa cho biết thêm. Một vị khách tới rửa xe trên phố Trung Kính cho hay: "Những ngày này rửa xe không chỉ đắt mà còn mất thời gian đợi. Muốn đón tết vui và xe cộ sạch sẽ chi tiền cũng đáng. Cả năm có 1 cái Tết thôi". Giá rửa xe máy tăng nhẹ từ 20.000 đồng/xe lên 30.000 đồng/xe so với ngày bình thường. Thời gian rửa xe máy chỉ từ 10 -15 phút, tuy nhiên nhiều người đợi gần một giờ đồng hồ mới có thể lấy xe máy ra về. Khách hàng ngồi chờ để lấy xe khi đem vào cửa hàng rửa xe. Ô tô, xe máy tấp nập vào cửa hàng rửa xe. Thợ rửa xe ngày 30 Tết làm việc hết công suất do số lượng khách tăng vọt so với ngày bình thường.

Theo ghi nhận, trong ngày 11/2 (tức 30 Tết), hàng loạt cửa hàng rửa xe trên địa bàn Hà Nội tấp nập, lượng khách hàng mang xe đi rửa tăng gấp 5-7 lần so với bình thường. Để đáp ứng được nhu cầu tăng vọt của khách hàng, nhiều cửa hàng rửa xe đã huy động thêm nhân viên, thậm chí là cả người nhà. Theo chủ tiệm rửa xe trên phố Nhà Hỏa cho biết: "Giá rửa xe lớn, xe sang cao nhất chỉ 350.000 đồng. Mọi năm có nơi hét giá cả nửa triệu bạc. 2 ngày cuối năm, cửa hàng làm hết sức rửa được khoảng 30 - 40 xe ôtô và thêm vài chục chiếc xe máy... Chúng tôi tăng giá chút bởi lương thợ những ngày này cao gấp 3-4 lần. Hơn nữa, năm hết tết đến công việc nhà mình không làm mà để vợ con lo. Không lo tết ở nhà được thì đưa tiền cho vợ con 1 khoản coi như bù đắp" chủ tiệm rửa xe ở Nhà Hỏa cho biết thêm. Một vị khách tới rửa xe trên phố Trung Kính cho hay: "Những ngày này rửa xe không chỉ đắt mà còn mất thời gian đợi. Muốn đón tết vui và xe cộ sạch sẽ chi tiền cũng đáng. Cả năm có 1 cái Tết thôi". Giá rửa xe máy tăng nhẹ từ 20.000 đồng/xe lên 30.000 đồng/xe so với ngày bình thường. Thời gian rửa xe máy chỉ từ 10 -15 phút, tuy nhiên nhiều người đợi gần một giờ đồng hồ mới có thể lấy xe máy ra về. Khách hàng ngồi chờ để lấy xe khi đem vào cửa hàng rửa xe. Ô tô, xe máy tấp nập vào cửa hàng rửa xe. Thợ rửa xe ngày 30 Tết làm việc hết công suất do số lượng khách tăng vọt so với ngày bình thường.