3 loại quả xưa vứt đi thành đặc sản “quý hiếm”

Trái mận điều đỏ là một quả quen thuộc ở vùng sông nước miền Tây. Trước đây, loại trái cây này là món ăn vặt của trẻ em còn người lớn chẳng mấy ai để ý. Ảnh: Internet Quả mận điều đỏ rất giống quả roi nhưng thịt xốp và mềm, có mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Vietnamnet Ngày nay, mận điều đỏ được rao bán với giá hơn 100.000 đồng/kg nhưng không phải lúc nào cũng có hàng. Ảnh: Facebook Lý do là cây mận điều đỏ ít người trồng, thi thoảng mới có người bán. Ảnh: Facebook Trái gùi (hay trái guồi) là loại quả mọc hoang dại trong rừng sâu ở Đông Nam bộ và vùng phía Nam Tây Nguyên. Ảnh: Dân Việt Xưa kia, loại quả dại này không được nhiều người biết đến nhưng nay là đặc sản được "săn lùng" với giá hơn 200.000 đồng/kg. Ảnh: Printest Khi còn non, trái gùi màu xanh, sọc trắng nhạt, nhiều nhựa và chát. Khi chín, quả có màu vàng, mỏng, bẻ ra phần ruột bên trong có những múi như múi mít. Ảnh: Facebook Trái gùi có thể ăn trực tiếp hoặc làm sinh tố, hòa quyện cùng đá và chút đường thành nước giải khát thanh mát. Ảnh: FacebookTrái trâm là một thứ quả đặc sản của vùng đất An Giang. Cây trâm thường mọc dại trong rừng và gắn với tuổi thơ của những đứa trẻ xưa kia. Ảnh: Người đưa tin Vài năm gần đây, trái trâm bỗng thành đặc sản đắt đỏ, được người thành phố lùng mua. Ảnh: Người đưa tin Trâm rừng có giá 200.000 đồng/kg và được đóng hộp sẵn 250 gram (giá 50.000 đồng) để tiện cho người mua. Ảnh: Người đưa tin Video: Vì sao dưa lưới Nhật Bản có giá đắt đỏ? Nguồn: NhandanTV

