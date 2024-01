3 loại quả khắc chữ tài lộc “cháy hàng” dịp Tết Giáp Thìn 2024

Gần Tết Giáp Thìn 2024, những trái bưởi đỏ in hình chữ tài, lộc ở Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng cháy hàng. Ảnh: Dân trí Những trái bưởi đỏ tạo hình chữ tài lộc có giá từ 250.000 - 350.000 đồng/quả do người trồng phải tạo hình kỳ công, khéo léo. Ảnh: Taichinhdoanhnghiep Trái bưởi Đông Cao được ép khuôn tạo hình hai chữ tài, lộc ngay từ khi quả còn non. Ảnh: Dân trí Bưởi đỏ mang ý nghĩa Tài lộc - Thịnh vượng - May mắn nên thường được người tiêu dùng lựa chọn mỗi dịp Tết. Ảnh: Taichinhdoanhnghiep Không chỉ bưởi đỏ Đông Cao, dưa lưới khắc chữ cũng hút khách dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Kinhtedothi Năm nay, anh Nguyễn Hoàng Duy (SN 1989), ở ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đưa ra thị trường 600 cặp dưa lưới khắc chữ. Ảnh: Dân Việt Những trái dưa lưới được khắc các chữ "Tài", "Lộc", "Vạn Sự" và có trọng lượng từ 2kg/trái. Ảnh: Dân ViệtDưa lưới khắc chữ của anh Duy có giá bán tại vườn từ 350.000 - 400.000 đồng/cặp và hầu hết đã được khách đặt mua từ trước. Ảnh: Dân Việt Dịp Tết Giáp Thìn 2024, những trái dừa dát vàng 18K được đông đảo khách hàng lựa chọn. Ảnh: Daidoanket Ngoài dát vàng, những trái dừa còn được in chữ tài lộc và trang trí bắt mắt. Ảnh: Daidoanket Mỗi trái dừa dát vàng có giá từ 150.000 - 400.000 đồng, phù hợp với nhu cầu của đông đảo người dân. Ảnh: Daidoanket Xu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

