3 loại đào Trung Quốc khách Việt “xếp hàng” chờ mua ăn

Bên cạnh đào da trơn lòng vàng và xanh 7.000-12.000 đồng/kg, đào lông 20.000 đồng/kg; đào mỏ quạ... trên thị trường còn xuất hiện một đ ào Trung Quốc có trọng lượng khá lớn từ 350-400 gram/quả. Ảnh: Facebook Loại đào này được gọi là đào tiên Bắc Kinh hay đào đỏ Yamanashi giống Nhật trồng tại Trung Quốc. Đầu mùa, loại đào này có giá tới 500.000 đồng/thùng 9 quả. Ảnh: Facebook Tính ra, giá đào tiên dao động từ 160.000-200.000 đồng/kg, tương đương 55.000 - 70.000 đồng một quả. Ảnh: Facebook Dù giá cao nhưng đào tiên Bắc Kinh vẫn được nhiều khách hàng chọn bởi tráo to, mẫu mã bắt mắt mà phần thịt còn giòn, ngọt. Ảnh: Facebook Năm ngoái, đào tuyết Lệ Giang của Trung Quốc cũng gây sốt thị trường Việt với giá dao động từ 55.000 đến hơn 100.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Người bán cho biết, đào tuyết Lệ Giang trồng trên núi cao hơn 5000m so với mực nước biển: giòn, ngọt, đậm đà và thơm lừng mùi đào. Ảnh: Facebook Đào tuyết Lệ Giang quả rất to như đào tiên, trọng lượng cỡ vip đạt 500 - 700 gram/quả, phần thịt đào bên trong ăn giòn. Ảnh: Facebook Tuy có giá cao hơn nhiều so với những loại đào khác nhưng khách vẫn chuộng đào tuyết. Thậm chí, nhiều tiểu thương thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng", phải treo biển hết đào. Ảnh: Facebook Đào dẹt xuất xứ từ Trung Quốc cũng từng thu hút đông đảo khách hàng Việt. Đào dẹt Trung Quốc được đóng thùng, mỗi thùng gồm 8 quả được bọc bằng túi lưới xốp và có khay rất đẹp. Ảnh: Facebook Đào dẹt có trọng lượng từ 4-5 quả/kg. Mỗi thùng đào từ 1,5 - 2 kg có giá 350.000 - 700.000 đồng. Ảnh: Facebook Giá cao gấp 5-6 lần các loại đào khác nhưng đào dẹt vẫn được ưa chuộng vì hình dáng độc đáo đóng hộp đẹp mắt, có thể dùng để ăn hàng ngày, tiếp khách hoặc đi biếu. Ảnh: Facebook Video: Lê Trung Quốc hô biến thành Lê Hàn Quốc nhờ "lỗi đánh máy"? Nguồn: VTV24

