Bóc giá những loại đào Trung Quốc gây sốt thị trường Việt

Vài năm gần đây, nhiều loại đào Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt. Dịp này, đào tuyết Lệ Giang đang gây sốt “chợ mạng”. Đào tuyết Lệ Giang được rao bán với giá từ 55.000 - 110.000 đồng/kg, có loại giá lên tới 170.000 đồng/kg. Giá cao hơn nhiều so với các loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc đang bán trên thị trường song đào tuyết Lệ Giang vẫn được nhiều khách hàngd đặt mua. Theo quảng cáo của người bán, đào tuyết Lệ Giang trồng trên núi cao hơn 5000m so với mực nước biển: giòn, ngọt, đậm đà và thơm lừng mùi đào. Một số người bán cho biết đào tuyết Lệ Giang dù giá cao song hàng bán vẫn “đắt như tôm tươi”, hàng về đến đâu chỉ đủ trả đơn cho khách. Ngoài đào tuyết Lệ Giang, thị trường Việt còn có loại đào trơn bóng bẩy với giá từ cực rẻ, chỉ từ 10.000-20.000 đồng/kg. Đào trơn xuất hiện ở hầu khắp các khu chợ từ tháng 6 dương lịch. Loại đào bán chạy hơn cả vì nhìn đẹp mắt, vỏ mỏng, thịt giòn, ăn cả vỏ cũng được vì không có nhiều lông như các loại đào khác. So với đào trơn, đào mỏ quạ hín muộn hơn, thường xuất hiện vào khoảng tháng 7 dương lịch. Loại đào này có vỏ màu xanh, khi chín có màu hồng phấn, có lông, vị giòn ngọt. Nhiều tiểu thương còn quảng cáo loại đào này là đào Sa Pa nhằm lấy lòng tin của khách hàng. Đào mỏ quạ có giá từ 25.000 - 50.000 đồng/kg. Thường xuất hiện muộn hơn đào trơn và đào mỏ quạ, đào tiên có vỏ màu hồng, phần ruột màu hồng nhạt, ăn có vị ngọt thanh, giòn và khá thơm. Đào tiên thường to bằng nắm tay người lớn, nặng từ 250-500gr, thậm chí có quả nặng gần 1kg, giá từ 20-50.000 đồng/kg tùy size. Nguồn ảnh: Facebook Video: Chiêu trò bán hàng giả qua mạng. Nguồn: VTV TSTC

