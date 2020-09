200 DN bị Thuế Hà Nội “bêu tên“: Long Giang làm ăn thế nào... nợ 37 tỷ, nộp 103 triệu?

Theo danh sách nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội mới công bố, tính đến hết ngày 31/7/2020 đang có hơn 200 doanh nghiệp nợ Trong đó, có 144 doanh nghiệp nợ hơn 108 tỷ đồng bị bêu tên lần đầu khi nợ thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp.



Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang đứng đầu danh sách trên, với số nợ hơn 37 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2020. Từ ngày 1/8 đến 16h ngày 14/9, doanh nghiệp này đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang - Long Giang Land (mã chứng khoán LGL) có địa chỉ tại tầng 25, tháp A, tòa nhà 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Năm 2019, doanh thu thuần hợp nhất của Long Giang Land đạt 1.284 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch 1.300 tỷ đồng đề ra. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm 89% tổng doanh thu và tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng.

Long Giang Land cũng hoàn thành việc mua lại 40% cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long, từ đây, sở hữu một dự án mới với quy mô gần 12.000m2 đất tại Hạ Long.

Theo báo cáo soát xét bán niên 2020 của Long Giang Land chỉ tăng nhẹ 2% lên 74 tỷ đồng nhưng giá vốn hàng bán tăng vọt 94% lên gần 99 tỷ đồng. Điều này, khiến Long Giang Land lỗ gộp gần 25 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này còn lỗ thuần gần 63 tỷ đồng, trong khi số lỗ trên báo cáo tự lập của Công ty chỉ có hơn 9 tỷ đồng. Theo đó, kết quả Long Giang Land báo lỗ sau thuế 58,2 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với con số tự lập. Trong đó, lỗ sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ là 58,4 ty đồng.

Ngoài ra, báo cáo tài chính soát xét còn nêu, nợ phải trả của Long Giang Land là gần 945 tỷ đồng số cuối kỳ trong đó có nợ ngắn hạn là hơn 929 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn vốn của chủ sở hữu chỉ có vọn vẹn hơn 691 tỷ đồng.

Long Giang Land “phân trần” về khoản lợi nhuận sau thuế giảm 53,4 tỷ đồng so với báo cáo tự lập là do nguyên nhân chủ yếu là do liên quan đến dự án Vũ Trọng Phụng và trích lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết, đồng thời là kết chuyển bổ sung chi phí lãi vay quý 1/2020, điều chỉnh giảm thuế phải nộp.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào cuối tháng 6, Ban lãnh đạo Long Giang Land cho biết dịch COVID-19 và chu kì dòng tiền là khó khăn kép tác động đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Long Giang Land đạt 1.637 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 996 tỷ đồng, tài sản dài hạn gần 641 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm từ 409 tỷ đồng còn 376 tỷ đồng vào cuối quí 2, chủ yếu do giảm hàng hóa bất động sản. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tập trung tại dự án Rivera Park Cần Thơ gần 40 tỷ đồng.

Tại phía nguồn vốn, nợ phải trả của Long Giang Land giảm 68 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt gần 945 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 930 tỷ đồng.