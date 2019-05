15 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới

New York là thành phố duy nhất trên thế giới có hơn 100 tỷ phú (105 tỷ phú). So với năm trước, số lượng tỷ phú tại New Yorrk tăng thêm 2 người. Hong Kong hiện có 87 tỷ phú. Năm 2018, Hồng Kông sụt giảm 6 tỷ phú khi trải qua một năm khó khăn do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán châu Á và dòng chảy thương mại toàn cầu. San Francisco là thành phố có tỷ lệ tỷ phú trên bình quân dân số cao nhất thế giới (75 tỷ phú). Các tỷ phú sinh sống tại thành phố này chủ yếu làm trong ngành công nghệ. Thành phố Moscow có tới 70 tỷ phú và là nơi ở của tỷ phú giàu nhất nước Nga, Leonid Mikhelson, CEO của tập đoàn khí khổng lồ Novatek. Các tỷ phú tại đây được hưởng lợi từ việc tăng giá dầu và các thương vụ đầu tư lớn. Năm 2018, London (65 tỷ phú) chứng kiến sự gia tăng tỷ phú nhờ sự tăng trưởng của tỷ giá hối đoái. Theo CNN, bất động sản cao cấp ở Bắc Kinh (55 tỷ phú) chủ yếu là ngôi nhà kiểu Trung Quốc truyền thống nhằm phục vụ nhu cầu của giới thượng lưu. Năm 2018, Singapore (39 tỷ phú) chứng kiến sự sụt giảm lớn về số lượng tỷ phú vì sự sa sút của thị trường chứng khoán. Các tỷ phú Los Angeles (39 tỷ phú) làm giàu bằng cách đầu tư vào một loạt các ngành công nghiệp, từ công nghệ đến giải trí. Một trong những khu vực giàu có nhất của Dubai là Dubai Marina. Hiện Dubai có 38 tỷ phú và dự kiến số người siêu giàu ở đây sẽ tăng 60% vào năm 2026. Mumbai (Ấn Độ) cũng sở hữu 38 vị tỷ phú. Thành phố này là nơi ở của số lượng lớn giới thượng lưu nhưng cũng có tới một nửa dân số sống tạm bợ trong các khu ổ chuột. Số tỷ phú năm 2018 của Thâm Quyến (Trung Quốc) giảm 2 người so với năm 2017, xuống còn 37. São Paulo (Brazil) là thành phố duy nhất không có sự thay đổi về số lượng tỷ phú, 33 người. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ, 32 tỷ phú) giảm 4 tỷ phú do sự mất giá của đồng Lira so với đồng đô la Mỹ cũng như sự giảm mạnh của thị trường cổ phiếu. Theo báo cáo người giàu của Knight Frank, trong 5 năm qua, tỷ lệ người siêu giàu của Hàng Châu đã tăng 25%. Hiện thành phố này có 31 tỷ phú. Tại Nhật Bản, 81% số lượng tỷ phú sống tại Tokyo. Năm 2018, số tỷ phú tại thành phố này giảm 1 người, còn 29 tỷ phú. Nguồn ảnh: Shutterstock. Video: 10 tỷ phú giàu nhất thế giới 2018. Nguồn: Youtube.

New York là thành phố duy nhất trên thế giới có hơn 100 tỷ phú (105 tỷ phú). So với năm trước, số lượng tỷ phú tại New Yorrk tăng thêm 2 người. Hong Kong hiện có 87 tỷ phú. Năm 2018, Hồng Kông sụt giảm 6 tỷ phú khi trải qua một năm khó khăn do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán châu Á và dòng chảy thương mại toàn cầu. San Francisco là thành phố có tỷ lệ tỷ phú trên bình quân dân số cao nhất thế giới (75 tỷ phú). Các tỷ phú sinh sống tại thành phố này chủ yếu làm trong ngành công nghệ. Thành phố Moscow có tới 70 tỷ phú và là nơi ở của tỷ phú giàu nhất nước Nga, Leonid Mikhelson, CEO của tập đoàn khí khổng lồ Novatek. Các tỷ phú tại đây được hưởng lợi từ việc tăng giá dầu và các thương vụ đầu tư lớn. Năm 2018, London (65 tỷ phú) chứng kiến sự gia tăng tỷ phú nhờ sự tăng trưởng của tỷ giá hối đoái. Theo CNN, bất động sản cao cấp ở Bắc Kinh (55 tỷ phú) chủ yếu là ngôi nhà kiểu Trung Quốc truyền thống nhằm phục vụ nhu cầu của giới thượng lưu. Năm 2018, Singapore (39 tỷ phú) chứng kiến sự sụt giảm lớn về số lượng tỷ phú vì sự sa sút của thị trường chứng khoán. Các tỷ phú Los Angeles (39 tỷ phú) làm giàu bằng cách đầu tư vào một loạt các ngành công nghiệp, từ công nghệ đến giải trí. Một trong những khu vực giàu có nhất của Dubai là Dubai Marina. Hiện Dubai có 38 tỷ phú và dự kiến số người siêu giàu ở đây sẽ tăng 60% vào năm 2026. Mumbai (Ấn Độ) cũng sở hữu 38 vị tỷ phú. Thành phố này là nơi ở của số lượng lớn giới thượng lưu nhưng cũng có tới một nửa dân số sống tạm bợ trong các khu ổ chuột. Số tỷ phú năm 2018 của Thâm Quyến (Trung Quốc) giảm 2 người so với năm 2017, xuống còn 37. São Paulo (Brazil) là thành phố duy nhất không có sự thay đổi về số lượng tỷ phú, 33 người. Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ, 32 tỷ phú) giảm 4 tỷ phú do sự mất giá của đồng Lira so với đồng đô la Mỹ cũng như sự giảm mạnh của thị trường cổ phiếu. Theo báo cáo người giàu của Knight Frank, trong 5 năm qua, tỷ lệ người siêu giàu của Hàng Châu đã tăng 25%. Hiện thành phố này có 31 tỷ phú. Tại Nhật Bản, 81% số lượng tỷ phú sống tại Tokyo. Năm 2018, số tỷ phú tại thành phố này giảm 1 người, còn 29 tỷ phú. Nguồn ảnh: Shutterstock. Video: 10 tỷ phú giàu nhất thế giới 2018. Nguồn: Youtube.