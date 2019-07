13.000 căn hộ Laimian đại gia Đinh Trường Chinh xây “lụi”: Bộ Xây dựng chưa thẩm định

Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có Thông báo số 566/HĐXD-DA trả lời Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) sau khi công ty này trình thẩm định thiết kế cơ sở Công trình CT1, CT3, CT4 thuộc Khu nhà ở cao tầng và thấp tầng mới tại Khu đô thị mới An Phú - An Khánh (quận 2, TP HCM), do HDTC làm chủ đầu tư. Dự án có tên thương mại là Laimain City.

Theo đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị chủ đầu tư làm rõ, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Theo nội dung các văn bản pháp lý kèm theo hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở, Khu đô thị An Phú An Khánh đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Do vậy, chủ đầu tư cần liên hệ cơ quan quản lý về quy hoạch, kiến trúc tại địa phương để xác định hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo các văn bản phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 nêu trong hồ sơ trình thẩm định còn phù hợp với quy hoạch phân khu và quy hoạch chung của khu vực.

Khu đô thị An Phú An Khánh đã được Thủ tướng phê duyệt đầu tư cơ sở hạ tầng tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 16/11/1998. Do đó, chủ đầu tư cần báo cáo cụ thể tình trạng triển khai thi công của dự án ở thời điểm hiện tại, đồng thời liên hệ với cơ quan quản lý trật tự xây dựng tại địa phương để được hướng dẫn về các nội dung chưa đúng quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định về đánh giá tác động môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, văn bản thỏa thuận độ tĩnh không… Cục Quản lý hoạt động xây dựng sẽ tiếp tục thẩm định hồ sơ của công ty khi nhận đầy đủ các nội dung yêu cầu nói trên.

Trước đó, UBND quận 2 cho biết vừa xử phạt HDTC - chủ đầu tư dự án Laimain City 40 triệu đồng và yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng công trình, tiến hành bổ sung thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, HDTC đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép. Theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng, tại khu vực chung cư CC04 (tại giao đường Trần Lựu và Vành Đai Tây - đường số 37), thuộc khu D, dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (131ha) thuộc phường Bình An, quận 2.

Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư dự án do xây trái phép. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục tái phạm, Sở Xây dựng sẽ có kiến nghị lên UBND TP có hướng giải quyết.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, 2 cụm công trình của dự án thuộc quy hoạch Khu đô thị An Phú - An Khánh đang được triển khai rầm rộ, hàng trăm công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục phần móng và tầng hầm.

Có ít nhất 3 tầng hầm và khu nhà mẫu đã cơ bản hoàn thành trong khuôn viên quây rào của dự án.

Theo tìm hiểu, khi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án này thì phải tiến hành đặt cọc 100 triệu đồng/căn.

Tiến độ thanh toán Raemian Galaxy City được chia làm 11 đợt. Đợt 1, 2, 3, mỗi đợt khách hàng thanh toán 10% giá trị căn hộ và tiến hành ký hợp đồng mua bán chính thức.

Từ đợt 4, mỗi đợt khách hàng thanh toán 10% giá trị căn hộ, mỗi đợt cách nhau 3 tháng...

Đây được xem là dự án "hot" thu hút sự quan tâm, săn đón của giới đầu tư bậc nhất hiện nay ở khu vực quận 2.