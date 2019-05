10 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2019

Ngày 23/5, Tạp chí Forbes công bố danh sách những thương hiệu giá trị nhất thế giới. Theo đó, Apple đứng đầu bảng xếp hạng với 205,5 tỷ USD. Đây là năm đầu tiên giá trị thương hiệu Apple vượt mốc 200 tỷ USD, cao hơn 12% so với năm ngoái. Theo sát Apple là thương hiệu Google với giá trị tương đương 167,7 tỷ USD, tăng 23% so với năm ngoái. Cách đây 4 năm, giá trị thương hiệu của Apple cao gấp đôi Google nhưng khoảng cách này đã bị thu hẹp đáng kể. Microsoft đứng vị trí thứ 3 với 125,3 tỷ USD. Công ty chuyên phát triển, sản xuất, kinh doanh bản quyền phần mềm và hỗ trợ trên diện rộng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến máy tính. Amazon (trị giá 97 tỷ USD) đứng ở vị trí thứ 4. Doanh thu quý 1 của Amazon đạt gần 60 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở vị trí thứ 5 là Facebook. Đây là thương hiệu duy nhất trong top 10 giảm giá trị trong năm qua, sụt 6% chỉ còn 88,9 tỷ USD. Giá trị của thương hiệu Coca-Cola đạt 59,2 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2018. Tập đoàn đa quốc gia khổng lồ của Hàn Quốc - Samsung xếp vị trí thứ 7 với 53,1 tỷ USD. Samsung đóng góp 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Walt Disney - tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới ở vị trí thứ 8 với 52,2 tỷ USD. Toyota (44,6 tỷ USD) là nhà sản xuất xe hơi duy nhất có mặt trong top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới. McDonald's là một tập đoàn kinh doanh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh với khoảng 36.000 nhà hàng tại 119 quốc gia phục vụ 43 triệu lượt khách mỗi ngày dưới thương hiệu riêng của mình. Nguồn ảnh: Forbes.

