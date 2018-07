10 quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất thế giới

Với 8.133,5 tấn, lượng vàng dự trữ của Mỹ chiếm tới 75% tổng dự trữ ngoại hối của nước này. Quốc gia dự trữ vàng lớn thế hai thế giới là Đức với 3.371 tấn. Năm 2017, Đức hoàn thành tiến trình chuyển hồi 674 tấn vàng từ Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về kho dự trữ của mình. Italia vẫn duy trì quy mô khối vàng dự trữ trong nhiều năm qua với 2.451,8 tấn. Vài năm gần đây, Ngân hàng Trung ương Pháp đã bán một số vàng trong kho dự trữ và có nhiều người kêu gọi tạm dừng việc này. Marine Le Pen, chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp dẫn đầu làn sóng kêu gọi Ngân hàng Trung ương không chỉ dừng bán vàng mà còn chuyển số vàng ở nước ngoài về. 6 năm qua, Ngân hàng Trung ương Nga mua vào nhiều vàng nhất thế giới. Đầu năm nay, Nga đã vượt qua Trung Quốc để giữ vị trí thứ 5 trong danh sách quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất. Mùa hè 2015, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu công bố thông tin hoạt động mua bán vàng theo từng tháng. Dù đứng thứ 6 trong top quốc gia dự trữ vàng lớn nhất thế giới, vàng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dự trữ của Trung Quốc. Vị trí thứ 7 thuộc về Thụy Sĩ, quốc gia có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới tính theo đầu người. Trong Thế chiến thứ 2, Thụy Sĩ trở thành trung tâm giao dịch vàng của châu Âu. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, là nước dự trữ vàng nhiều thứ 8 toàn cầu. Tháng 1/2016, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố hạ lãi suất cơ bản đồng Yên về dưới 0%, góp phần thúc đẩy nhu cầu vàng trên khắp thế giới. 612,5 tấn là khối lượng dự trữ vàng của Hà Lan. Ngân hàng Trung ương Hà Lan từng tuyên bố sẽ chuyển kho vàng dự trữ từ Amsterdam tới Camp New Amsterdam do các biện pháp an ninh tại kho vàng hiện tại phiền phức. Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới. Nhu cầu vàng đặc biệt tăng mạnh vào mùa lễ hội và mùa cưới (tháng 10 đến tháng 12) ở đất nước 1,25 tỷ dân. Nguồn ảnh: Usfunds. Video: Top 10 quốc gia dự trữ vàng nhiều nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

