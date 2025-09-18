Không trồng cây xanh trên dải phân cách: Hết lãng phí... tai nạn giao thông?!

KTS Trần Ngọc Chính cho rằng, việc trồng cây xanh trên dải phân cách đường cao tốc bên cạnh ưu điểm có nhiều nhược điểm như phải chăm sóc cây, chiếm diện tích lớn...

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết đã kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam về việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc, mà chỉ lắp đặt lưới chắn sáng tại đây. Kiến nghị trên xuất phát từ vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 xảy ra vào ngày 15/9 khiến nhiều người bị thương.

Hình ảnh vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia, luật sư đều cho rằng, việc không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc là cần thiết. Việc này không chỉ giúp giảm nguy cơ mất an toàn, mà còn hết lãng phí do trồng, chăm sóc cây xanh.

“Trồng cây trên dải phân cách cao tốc- nhược điểm lớn hơn ưu điểm”- KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam (VUSTA):

KTS Trần Ngọc Chính

Với kinh nghiệm được biết ở trên thế giới, tôi có quan điểm rằng, đường cao tốc phải tốc độ cao mà đã tốc độ cao thì cần có tầm nhìn tốt. Đường cao tốc có rất nhiều nội dung, yêu cầu khắt khe như bảo dưỡng, quản lý, điều hành trên đường... Do đó, nhiều nước trên thế giới, trên đường cao tốc ít khi họ trồng cây xanh trên dải phân cách.

Tôi cho rằng, việc trồng cây xanh hay không trồng cây xanh trên dải phân cách cao tốc đều có ưu điểm, nhược điểm, nhưng nhược điểm nhiều hơn. Về ưu điểm, nếu trên đường cao tốc ở dải phân cách có trồng cây xanh dạng cây bụi thấp tạo cảnh quan và cho lái xe cảm giác dịu mát hơn, giảm tiếng ồn. Nhược điểm là phải chăm sóc kỹ lưỡng cây trồng nên xe bồn tưới nước, tưới cây dẫn đến nguy cơ tai nạn như vụ tai nạn vừa qua. Đồng thời làm mất đi diện tích tương đối lớn. Từ việc phải chăm sóc cây, dành diện tích lớn trồng cây, các chi phí khác gây tốn kém, lãng phí. Do đó ở nhiều nước họ không làm dải cây xanh ngăn cách giữa đường cao tốc mà chỉ làm lưới chắn sáng để xe ngược chiều không bị chói.

Ngoài ra, ở nhiều đường cao tốc hiện trồng cây xanh hai bên đường để tạo cảnh quan, chống ồn nhưng tôi cho rằng cần phải trồng cách xa mép đường 3 đến 4m, bởi Việt Nam hay mưa bão dễ đổ cây, ảnh hưởng việc đi lại.

“Tai nạn xảy ra không phải do cây”- TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông:

TS Nguyễn Xuân Thủy

Việc kiến nghị không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa của đường cao tốc sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Quốc lộ 45 liên quan xe bồn tưới cây, tôi cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do lỗi của con người chứ không phải do cây xanh được trồng ở dải phân cách.

Thực tế, những đường cao tốc trống trơn ở giữa vùng không gian mênh mông, việc trồng cây và trồng hoa ở dải phân cách sẽ tạo ra cảnh quan đẹp và mát. Về mặt giao thông, cây xanh giúp hạn chế ánh sáng đèn pha của chiều đi ngược lại, tức là hạn chế chói mắt cho người điều khiển phương tiện vào ban đêm. Nếu phá bỏ hàng cây ở dải phân cách là không cần thiết.

Tôi cho rằng, vụ tai nạn vừa rồi không phải do hàng cây mà do nhiều lỗi cộng hưởng, các phương tiện không tập trung quan sát, không làm chủ được tốc độ và cũng cho thấy quy định an toàn khi làm việc trên cao tốc của xe bồn tưới nước là không đảm bảo. Do đó quan điểm của tôi vẫn nên duy trì các cây ở dải phân cách giữa cao tốc và cần thường xuyên cắt tỉa để tránh che khuất tầm nhìn, cũng như phải siết chặt an toàn trong quá trình chăm sóc cây xanh.

“Quy định và thực tiễn về an toàn khu vực làm việc trên cao tốc còn nhiều thiếu sót”- Chuyên gia giao thông Lê Trung Hiếu

Chuyên gia giao thông Lê Trung Hiếu

Từ vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc liên quan xe bồn tưới cây, tôi cho rằng, quy định và thực tiễn của Việt Nam về an toàn khu vực làm việc trên đường cao tốc còn nhiều thiếu sót.

Ví dụ ở Hoa Kỳ, Cục Quản lý đường cao tốc Liên bang (FHWA) ban hành các quy định rất cụ thể về thiết bị cảnh báo: Tất cả các phương tiện làm việc trên đường cao tốc, bao gồm xe bảo trì, phải được trang bị đèn chớp, biển báo phản quang và xe dẫn đường hoặc xe bảo vệ phía sau để tạo vùng đệm an toàn; Các đội thi công phải có kế hoạch chi tiết, được phê duyệt trước khi bắt đầu công việc. Việc thi công thường được thực hiện vào ban đêm hoặc những giờ có lưu lượng giao thông thấp.

Còn tại Đức - một trong những quốc gia có hệ thống đường cao tốc hiệu quả nhất thế giới, cũng có quy trình bảo trì rất chặt chẽ. Các công việc bảo trì lớn đều được thông báo trước hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Các khu vực thi công được lập rào chắn và phân làn từ xa bằng các biển báo điện tử và hệ thống đèn nháy. Tốc độ cho phép tại các khu vực bảo trì luôn được giảm xuống đáng kể để đảm bảo an toàn.

So với các tiêu chuẩn quốc tế, quy định và thực tiễn của Việt Nam về an toàn khu vực làm việc trên đường cao tốc còn nhiều thiếu sót. Các vấn đề như thiếu quy trình cấp phép, thiếu giám sát và thiếu nhận thức về an toàn đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, chúng ta cần khẩn trương xây dựng, ban hành một bộ quy chuẩn cụ thể về an toàn khu vực làm việc trên đường cao tốc; Bắt buộc các đơn vị bảo trì phải có kế hoạch quản lý giao thông chi tiết và được phê duyệt trước khi thi công; tăng cường đào tạo và có quy định cụ thể về cấp chứng chỉ cho tất cả nhân viên làm việc trên đường cao tốc; trang bị đầy đủ các phương tiện và thiết bị cảnh báo theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả biển báo điện tử và hệ thống cảnh báo từ xa.

“Yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu”- Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự

Luật sư Lê Hồng Hiển

Tôi đồng tình với kiến nghị bỏ hàng cây tại dải phân cách giữa đường cao tốc và chỉ sử dụng lưới chắn sáng tại đây của Cục CSGT. Trường hợp không cần bỏ hàng cây tại dải phân cách giữa cao tốc thì cần nghiên cứu, trồng một loại cây có sức sống tốt, ít cần công chăm sóc, từ đó cũng không cần thiết phải sử dụng xe bồn để tưới nước. Thay vì chỉ chú trọng cảnh quan, đơn vị quản lý cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Bởi an toàn cao tốc phải bắt đầu từ cả ba khâu hạ tầng, quản lý và ý thức lái xe. Cùng với đó đơn vị quản lý phải đảm bảo mọi hoạt động bảo dưỡng, bảo trì trên cao tốc, phải có cảnh báo chuẩn mực và đảm bảo an toàn. Bởi chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, hậu quả có thể là một vụ tai nạn liên hoàn đau lòng.

Về vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, tôi cho rằng bên cạnh lỗi của các lái xe, xe bồn tưới cây chạy trong làn số 1 cao tốc mà không có cảnh báo đầy đủ cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới chuỗi va chạm. Cao tốc vốn được thiết kế cho xe di chuyển ở tốc độ cao, ổn định. Sự xuất hiện của một chiếc xe bồn chậm chạp, lại thiếu biển báo, giống như chướng ngại vật di động khiến các phương tiện đi sau khó có thể phản ứng kịp. Do đó, cần nhìn nhận rằng, đơn vị quản lý khai thác và xe bồn cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn liên hoàn vừa qua.

Xin cảm ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên!