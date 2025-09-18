Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị

Thủ tướng yêu cầu bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men tốt nhất để cứu chữa người bị nạn trong vụ tai nạn ở Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 167/CĐ-TTg ngày 17/9 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Vào hồi 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển số 37C-587.63 gây ra, làm 3 người chết, 7 người khác bị thương.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men tốt nhất để cứu chữa người bị nạn

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men tốt nhất để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Một bệnh nhân chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, khẩn trương trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe ôtô biển kiểm soát 37C-587.63, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện trong vụ tai nạn nêu trên.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ôtô; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe ôtô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện.

Rà soát chợ, trường học, nơi đông dân cư dọc các tuyến đường

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ; tăng cường tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực có điều kiện giao thông phức tạp; chỉ đạo các địa phương rà soát về hành lang an toàn giao thông, điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý; rà soát các tuyến đường, khu vực chợ, trường học, nơi đông dân cư dọc các tuyến đường có nguy cơ tai nạn giao thông cao để có biện pháp tổ chức giao thông, bố trí hạ tầng, biển báo, chốt chặn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, nhất là quy định về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải, thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của lái xe, nhà xe, chủ xe và các cá nhân có liên quan để phòng tránh các vụ tai nạn tương tự, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ theo dõi các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 47 phút ngày 17/9, tại chợ Tân Long, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe ôtô biển kiểm soát 37C-58763 do ông Trần Minh Hoàng (sinh năm 1973), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (sinh năm 1977) trú tại Đồng Nai, lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh-Lao Bảo.

Khi đến ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên tỉnh lộ và chợ tập trung rất đông người dân cùng nhiều phương tiện chở chuối.

Theo camera của các hộ dân ghi lại, chiếc xe ôtô lao với tốc độ nhanh, cuốn theo nhiều người và xe môtô.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại chỗ, trong đó có 1 người Việt Nam và 2 người quốc tịch Lào. Có 3 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và một số nạn nhân bị thương nhẹ đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa./.