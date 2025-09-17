Xử phạt tài xế để trẻ em thò người ra ngoài cửa sổ trời khi ô tô đang chạy

Trạm CSGT Tam Điệp thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt tài xế có hành vi để trẻ em thò người ra ngoài cửa sổ trời khi ô tô đang chạy.

Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 16/9, Trạm CSGT Tam Điệp thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã mời anh Trần Văn Đ (sinh năm 1993, trú tại xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình) lên làm việc. Anh Đ đã thừa nhận hành vi của mình khi lái xe trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã để trẻ nhỏ đứng trên ghế, thò đầu ra ngoài xe.

Trạm CSGT Tam Điệp đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh Đ về hành vi "Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn đối với vị trí có trang bị dây đai an toàn".

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo mạnh mẽ người dân không nên thực hiện hành vi tương tự. Việc để trẻ em thò đầu ra ngoài cửa sổ trời không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ và những người khác. Hành vi này sẽ bị CSGT kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật.

