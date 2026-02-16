Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rộn ràng khắp cả nước

Tại TPHCM, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khai mạc tối ngày 15/2 (28 tết) thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách đổ về tham quan, chụp ảnh với linh vật ngựa. Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM.

Đông đảo người dân tham quan, check in tại Đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ mang chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, mở rộng không gian tổ chức. Lần đầu tiên, chương trình được triển khai đồng bộ tại ba địa điểm: Đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, cùng hướng đến chủ đề chung, thể hiện tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của TPHCM.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay với hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm trong cùng một không gian, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ như mapping, AR, ánh sáng tương tác. Cùng với các tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật, chương trình nghệ thuật mừng khai mạc diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm biểu diễn và các tiết mục trống, lân sư rồng.

Cũng tại TP HCM, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 khai mạc chiều 15/2 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên được triển khai đồng bộ tại 3 địa điểm: tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).

Lễ hội Đường sách với hơn 80 sự kiện, hoạt động, gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng; cùng các chương trình tại Đường sách TPHCM và Đường sách Thủ Đức, sân chơi thiếu nhi, chương trình khuyến đọc, lì xì sách đầu xuân, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ…

TPHCM cũng tổ chức hàng loạt các sự kiện Hội Hoa Xuân, chợ Hoa Tết và các hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc, để phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Những hoạt động này được thiết kế mang đậm phong vị Tết truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, mang đến cho người dân và du khách một kỳ nghỉ Tết thú vị.

Hội chữ Xuân Văn Miếu 2026 tại Hà Nội hút khách xin chữ ngày cận Tết

Tại thủ đô Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào đón Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức, mở ra những không gian và thu hút đông đảo người dân du Xuân hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Nổi bật là sự kiện Đường hoa Tết tại Hoàng Thành Thăng Long, Hội chữ Xuân Bính Ngọ tại Văn miếu Quốc Tử Giám, “Tết Việt- Tết Phố” trong không gian di sản tại nhiều địa điểm trong khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Phố Sách xuân Bính Ngọ, chuỗi hoạt động Xuân Quê hương và Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong thời khắc Giao thừa, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn thành phố, hứa hẹn mang đến không khí chào năm mới rực rỡ, sôi động cho người dân và du khách.

Linh vật “Kim Mã 4.0” được bố trí tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng với tạo hình ấn tượng cho người dân, du khách. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, du khách quốc tế vô cùng thích thú trong không khí rực rỡ sắc xuân hiện diện khắp thành phố du lịch với trải nghiệm không gian Tết xưa với các hoạt động gói chưng, bánh tét, làm mứt cổ truyền, các trò chơi dân gian như đập niêu, nhảy sạp…

Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ người dân và du khách như Hội chợ Xuân 2026, Lễ hội Tết dân gian An Hải, Không gian Tết cổ truyền, Phiên chợ ngày Tết - Rước mã khai xuân, Tết Việt 2026….Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026” tại Công viên Bờ Đông cầu Rồng; chương trình nghệ thuật “Hồn Xuân” tại Quảng trường 24/3; chương trình hô hát bài chòi tại không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian phía Nam bờ Đông cầu Rồng…

Khung cảnh rực rỡ của Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số”.

Tại Quảng Ninh, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long với chủ đề “Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số” được khai mạc ngày 15/2 tại không gian ngoài trời Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long lấy cảm hứng từ chủ đề: Kỳ quan bừng sáng, khát vọng vươn xa, với nội dung xuyên suốt là hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”. Nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo, như: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn xiếc, các trò chơi dân gian, giao lưu thể thao, âm nhạc… Cùng với đó là các mô hình khổng lồ, đặc sắc chưa từng có tại các lễ hội hoa khác. Thiết kế của đại lộ là sự kết hợp hài hòa giữa di sản thiên nhiên như núi, biển, hoa và công nghệ ánh sáng. Không gian hoa tươi quy mô lớn với hàng vạn chậu và bông hoa tươi các loại, như: Mai, đào, cúc, đỗ quyên, trạng nguyên… được bố trí dọc tuyến, tạo nên những thảm hoa rực rỡ, mang đậm sắc xuân.

Ngay từ thời điểm diễn ra lễ khai mạc, Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long đã thu hút hàng nghìn du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh, cảm nhận trọn vẹn không khí Tết truyền thống trong không gian lễ hội hiện đại.

Tại Hải Phòng, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026” sẽ diễn ra đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.

Chương trình nghệ thuật gồm 2 chương. Mở đầu là màn khai từ nghệ thuật, kết hợp ánh sáng dân gian đương đại, EDM và tiếng trống hội, tạo nên không gian trình diễn hoành tráng, giàu bản sắc.

Chương trình “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026” hứa hẹn mang đến một hành trình cảm xúc trọn vẹn, từ lắng đọng tri ân đến bùng nổ rạng rỡ, góp phần lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và khát vọng tương lai của Thành phố Anh hùng.

Tại Điện Biên, các điểm bản du lịch cộng đồng tổ chức các hoạt động khai xuân, trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc như ném còn, tó má lẹ, giao lưu văn nghệ dân gian… Trong đó, Khu du lịch sinh thái Him Lam, Bản Uva, Bản Mển, Khu sinh thái Ecolodge Kê Nênh, Bản Phiêng Lơi... tổ chức các hoạt động mừng Xuân gắn với phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi.

Trong suốt dịp nghỉ Tết, người dân, du khách đến Điện Biên sẽ được tham gia, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào đón năm mới và mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 như: tái hiện không gian Tết truyền thống; chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, giao lưu Hội Xuân Bính Ngọ 2026; giao lưu, biểu diễn, thi đấu thể thao.

Tại Lào Cai, mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Lào Cai tổ chức khoảng 102 sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống, hoạt động du lịch kéo dài từ ngày 8/2/2026 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến 25/3/2026 (tức ngày 7/2 Bính Ngọ) nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh Lào Cai.

Các ngày hội xuân được tổ chức để Nhân dân đón Tết vui tươi. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trong đó, tâm điểm của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa (ngày 16/2/2026) tại các khu vực trung tâm một số xã, phường, như: Lào Cai, Yên Bái, Bắc Hà, Bảo Yên, Lục Yên... tạo khởi đầu rộn ràng cho năm mới.

Tiếp đó, hàng loạt lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc vùng cao sẽ đồng loạt diễn ra tại khắp các địa phương, tiêu biểu như: Lễ hội Gầu Tào của người Mông tại Sun World Fansipan Legend và các xã Bắc Hà, Si Ma Cai; Lễ hội Xuống đồng (Lồng Tồng) của người Tày, Giáy tại các xã Cốc Lầu, Chiềng Ken và Bát Xát; các hoạt động văn hoá nghệ thuật hấp dẫn tại xã Lâm Thượng, Lục Yên, Tân Lĩnh, Mù Cang Chải, Văn Chấn...

Du khách đến với Lào Cai được hòa mình vào không gian Hội xuân mở cổng trời Fansipan, tham quan Hội báo Xuân, triển lãm ảnh nghệ thuật, trải nghiệm không gian "Lào Cai - Mùa xuân về", tham gia các giải đua ngựa hằng tuần tại Bắc Hà, giải đua mảng trên sông và các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, ném còn.

Chương trình nghệ thuật Chào xuân Bính Ngọ - 2026 tại Lâm Đồng.

Tại Lâm Đồng, trong dịp Tết, tỉnh này tổ chức 22 hoạt động văn hoá, thể thao cấp tỉnh, diễn ra đồng loạt cả 3 khu vực trung tâm và một số địa phương. Đối với các xã, phường, đặc khu sẽ có 227 hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch trong dịp Tết. Bên cạnh đó, Lâm Đồng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 18 xã, phường, với 19 điểm bắn pháo hoa. Du khách quốc tế đến Lâm Đồng những ngày này sẽ được trải nghiệm Tết Việt tại “Lễ hội bánh chưng” The Cliff Resort & Residences, ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, tham gia lễ hội mùa Xuân, trải nghiệm làng gốm Chăm Bình Đức; làng nghề bánh tráng truyền thống Phú Long; trải nghiệm các làng chài ven biển; Tết Ramưwan 2026…

Chương trình nghệ thuật Chào xuân Bính Ngọ - 2026 tại khu vực phía Đông Lâm Đồng sẽ diễn ra lúc 20h00, ngày 16/2 (tức 29 Tháng Chạp) là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách, người dân.