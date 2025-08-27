Hà Nội

Hùng tráng cảnh đoàn xe tăng rầm rập tiến về Quảng trường Ba Đình

Xã hội

Hùng tráng cảnh đoàn xe tăng rầm rập tiến về Quảng trường Ba Đình

Âm thanh từ động cơ và bánh xích sắt của những cỗ xe thép vang vọng khắp không gian, như hòa nhịp cùng sự háo hức của hàng nghìn người xem sơ duyệt diễu binh.

Vân Giang
Chiều 27/8/2025, vào lúc 16h25, theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, dàn xe tăng đã bắt đầu tiến vào đường Thanh Niên, hướng về Quảng trường Ba Đình để tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Âm thanh rền vang từ động cơ và bánh xích sắt nặng nề của những cỗ xe thép vang vọng khắp không gian, như hòa nhịp cùng sự háo hức của hàng nghìn người dân đang chờ đợi.
Các cỗ xe tăng nối đuôi nhau chậm rãi lăn bánh, thể hiện sức mạnh, sự trang nghiêm và uy phong của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hai bên đường Thanh Niên, rất đông người dân đã có mặt từ nhiều giờ trước, nôn nao chờ khoảnh khắc đoàn xe đi qua để tận mắt chứng kiến và ghi lại hình ảnh lịch sử.
Khi đoàn xe tăng hùng dũng tiến thẳng vào khu vực Quảng trường Ba Đình, bầu không khí càng trở nên sôi động, tạo nên một dấu ấn đặc biệt trước thềm buổi sơ duyệt trọng thể.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận chiều nay.
Vân Giang
