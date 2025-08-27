Tình nguyện viên phát nước miễn phí cho người dân xem sơ duyệt diễu binh

Hà Nội

Xã hội

Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô trong buổi sơ duyệt diễu binh.

Thiên Anh
Sáng 27/8/2025, trong không khí náo nức của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, hình ảnh những tình nguyện viên áo xanh của Đoàn Thanh niên các phường đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.
Dọc các tuyến phố nơi người dân tập trung, các bạn trẻ đã chuẩn bị hàng nghìn chai nước miễn phí để phát tận tay cho quần chúng.
Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ giúp người xem thêm phần thoải mái, mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô.
Những nụ cười thân thiện, sự nhiệt tình và chu đáo của các tình nguyện viên đã góp phần tạo nên một bầu không khí sôi nổi, chan hòa, để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách có mặt tại sự kiện.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
Thiên Anh
