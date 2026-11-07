Bắc Hà ngập sâu sau mưa lớn, bốn người mắc kẹt được cứu

Mưa lớn gây ngập sâu tại Bắc Hà, làm gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng, giao thông chia cắt và thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng, nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn cao.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 6/11 đến sáng 7/11, một đợt mưa lớn trút xuống địa bàn xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khiến nước từ các sườn núi và khe suối cuồn cuộn đổ về. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều khu vực trung tâm xã đã ngập sâu trong biển nước, khiến người dân trở tay không kịp di chuyển tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, giao thông và hạ tầng.

Theo thống kê sơ bộ từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thiên tai làm gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng, ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên tới khoảng 1 tỷ đồng, bao gồm 470 triệu đồng thiệt hại về nhà ở - tài sản, 500 triệu đồng về hạ tầng kỹ thuật và khoảng 30 triệu đồng thiệt hại khác.

Tại xã Bắc Hà, đợt mưa lớn cục bộ trong sáng 7/11 đã làm ngập diện rộng các khu dân cư thuộc 9 thôn ở trung tâm xã, Na Hối và Thải Giàng Phố. Thống kê ban đầu ghi nhận 40 hộ chịu ảnh hưởng, trong đó 38 hộ bị nước tràn vào nhà, một hộ sập tường và một hộ bị đất đá sạt đè vào tường. Nước lũ dâng cao cũng làm chia cắt hoàn toàn giao thông tại khu vực cầu đường 2/9, ngầm tràn, chợ trâu và cầu Tà Chải. Đáng chú ý, 4 người dân bị mắc kẹt trên mái nhà khi nước dâng quá nhanh đã được Đội Cứu nạn cứu hộ khu vực số 10 (Công an tỉnh Lào Cai) tiếp cận kịp thời và đưa đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận tổn thất đáng kể do thiên tai. Tại xã Bảo Nhai, mưa lớn kèm gió mạnh làm tốc mái một hộ dân ở thôn Nậm Đét, sạt lở taluy dương sau nhà 3 hộ dân, cuốn trôi 20m rãnh bê tông và làm đổ một cột điện sinh hoạt tại thôn Trung Đô. Xã Bản Liền ghi nhận 4 nhà dân bị sạt lở đè vào sân và tường bếp, cùng 7 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn với khoảng 290 m³ đất đá.

Nặng nề nhất về giao thông là xã Cao Sơn, nơi lượng mưa tại trạm La Pán Tẩn đạt tới 162 mm khiến bùn đất tràn vào 2 nhà dân, ngầm tràn Ngải Phóng Chồ trên Tỉnh lộ 154 bị ngập sâu gần 2m gây ách tắc nhiều giờ. Mưa lớn làm sạt lở khoảng 1.380 m³ đất đá trên các tuyến đường, trong đó riêng đường vào hai thôn Sảng Lùng Chéng và Sả Lùng Chéng chiếm tới 1.200 m³. Tổng khối lượng đất đá sạt lở trên các trục giao thông tại Cao Sơn và Bản Liền ước tính lên tới 1.670 m³, hiện các lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân.

Một điểm ngập khá sâu tại xã Bắc Hà. Ảnh VOV

Theo chia sẻ của người dân nơi đây, mưa rất lớn trút xuống liên tục trong nhiều giờ liền khiến dòng chảy từ các con suối dâng lên chóng mặt rồi tràn vào khu dân cư. Mức độ ngập lụt tại một số điểm vào sáng nay được đánh giá là tương đương với thời điểm bão Yagi càn quét năm 2024.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 10 tiếng đồng hồ (từ 18h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11), mưa lớn đã trải dài khắp các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Hồng Thu (Lai Châu) 189 mm, Cần Yên (Cao Bằng) 148 mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 142 mm, Mỹ Thanh (Thái Nguyên) 97 mm và Cao Sơn (Lào Cai) 67 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ thiên tai vẫn ở mức cao khi Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa từ 30-70 mm, có nơi trên 100 mm; Điện Biên và Thái Nguyên mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm; Cao Bằng mưa từ 5-10 mm, có nơi trên 30 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đất ở nhiều khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa hoặc bão hòa. Sáng 7/11, cơ quan khí tượng tiếp tục phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 60 xã, phường, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ tràn về, mang theo đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay. Vùng núi chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 13 độ C.

Người dân được khuyến cáo tránh đi qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết, chủ động di chuyển khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và theo dõi thông tin cảnh báo của chính quyền địa phương.