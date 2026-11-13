Gấp rút cứu hộ trong mưa lớn, 2 người tử vong, 11 người cấp cứu

Cập nhật đến chiều 13/11, sự cố nổ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM) đã ghi nhận 2 người tử vong và 11 người bị thương.

Cập nhật đến chiều tối ngày 13/11, sự cố nổ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TPHCM) đã ghi nhận 2 người tử vong và 11 người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian, vượt qua thời tiết mưa lớn để tìm kiếm các nạn nhân nghi còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Phát nổ kinh hoàng, gạch đá đè nát xe máy

Như Báo Tri Thức và Cuộc Sống đã thông tin, sự cố xảy ra vào khoảng 11h ngày 13/11 tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm (số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận) do anh Cao Thế H. (sinh năm 1974) làm chủ. Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ (bước đầu nghi do nổ khí gas) đã đánh sập hoàn toàn căn nhà số 81 và căn liền kề số 83, đồng thời làm hư hỏng nặng các căn nhà xung quanh (như căn số 85).

Tại hiện trường, nhiều mảng bê tông lớn, mái tôn và đồ đạc bị thổi bay, nằm ngổn ngang. Hàng loạt xe máy đỗ gần khu vực bị vùi lấp dưới đống xà bần. Gạch đá văng tràn ra đường đúng vào giờ cao điểm buổi trưa khiến giao thông trên tuyến đường Bùi Văn Ba ách tắc nghiêm trọng.

Hiện trường giải cứu các nạn nhân.

Ngay khi nhận tin báo lúc 11h05, Công an TP.HCM đã tung hàng loạt lực lượng tinh nhuệ đến hiện trường, khẩn trương phong tỏa tuyến đường hướng từ Huỳnh Tấn Phát vào để tập trung cứu hộ.

Hai người tử vong, giải cứu thành công 4 người

Việc tiếp cận nạn nhân vô cùng gian nan do nhiều khối bê tông lớn chắn ngang lối đi. Lực lượng cứu nạn vừa đào bới dọn xà bần, vừa phải khẩn trương di dời nhiều bình gas loại lớn ra bên ngoài và phun nước làm mát nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ thứ cấp.

Đến đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 4 người bị vùi lấp (trong đó có một người đàn ông trong cửa hàng sửa đồng hồ) đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khoảng 14h30, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến công tác tìm kiếm những nạn nhân nghi còn mắc kẹt gặp muôn vàn khó khăn. Cảnh sát phải rút bớt lực lượng vòng ngoài để đưa máy móc thiết bị hạng nặng vào hiện trường tiếp tục xử lý

Một nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Đại diện Sở Y tế TP HCM xác nhận, tính đến 15h cùng ngày, hệ thống các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 13 nạn nhân từ vụ nổ. Đáng buồn, anh N.V.N (37 tuổi) dù được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập nhưng đã tử vong. Một nạn nhân khác cũng tử vong sau đó.

Công an TP HCM tung hàng loạt lực lượng tinh nhuệ đến hiện trường giải cứu nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát.



12 nạn nhân bị thương còn lại được phân luồng cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện:

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập: Trực tiếp xử trí 4 ca, trong đó 3 ca bị xây xát nhẹ đã được cho về. Bà H.T.S (56 tuổi) nghi tổn thương nội sọ được chuyển tuyến khẩn cấp.

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng: Tiếp nhận 2 ca chuyển từ Bệnh viện Nguyễn Thị Thập sang (gồm 1 ca đa chấn thương và 1 ca chấn thương bàn chân), Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội: Tiếp nhận 4 ca (trong đó 3 ca chuyển từ Bệnh viện Tân Hưng sang, 1 ca trực tiếp đưa từ hiện trường về). Các chấn thương chủ yếu gồm xây xát, đa chấn thương và chấn thương đầu hở.

Bệnh viện Nhân dân 115: Tiếp nhận và điều trị tích cực cho bà H.T.S (56 tuổi, dập não, xuất huyết vùng trán do vật văng trúng khi đang đi đường) và em N.V.K (17 tuổi, chấn thương phần mềm do vật nặng đè ép).

Bệnh viện Chợ Rẫy: Tiếp nhận 1 nạn nhân vừa được giải cứu khỏi hiện trường trong chiều 13/11.



Hiện Công an TP HCM cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Ngành y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân và túc trực sẵn sàng ứng phó tại hiện trường.