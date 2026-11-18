25 dự án trọng điểm tại TP Đồng Nai, có 3 dự án đã bàn giao 100% mặt bằng, trong đó có cao tốc TP HCM - Long Thành và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Ngày 18/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn đang đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong tổng số 25 dự án, có 3 dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, 8 dự án đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Như vậy, đến nay có 11 dự án đã bàn giao từ 90-100% mặt bằng.

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Ba dự án hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng gồm: mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và đường 25B đoạn từ trung tâm Nhơn Trạch đến quốc lộ 51.

Nhiều dự án giao thông quy mô lớn khác cũng đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao. Trong đó, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đạt 96,9%; đường Vành đai 4 – TP HCM giai đoạn 1 đạt 96,2%; đường ĐT.770B đạt 96%; cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đạt 95,3%; đường ĐT.773 đạt 95%. Ngoài ra, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đạt 93%, dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố đạt 96% và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (bổ sung hạng mục) đạt 98%.

Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành đã hoàn thành bàn giao mặt bằng

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Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, tiến độ giải phóng mặt bằng được cải thiện giúp các chủ đầu tư có thêm điều kiện tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đây cũng là yếu tố quan trọng để hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Hiện TP Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, trong đó có các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc và Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Cùng với đó, các tuyến vành đai, đường tỉnh như Vành đai 4 – TP HCM, ĐT.770B, ĐT.773, ĐT.769 và các tuyến kết nối sân bay Long Thành được đầu tư, triển khai nhằm từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ.