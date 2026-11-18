Thanh tra Chính phủ dự kiến thanh tra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt - Pháp trong năm 2027, tập trung vào khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế.

Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ, hai bệnh viện này nằm trong danh sách 59 cuộc thanh tra chính thức. Cả hai cuộc thanh tra đều do Cục X chủ trì, thời hạn mỗi cuộc là 45 ngày, thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026.

Với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cuộc thanh tra dự kiến triển khai vào quý II/2027. Nội dung gồm: việc thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện quy định về bảo hiểm y tế; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư và thiết bị y tế.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: Fanpage Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

Với Bệnh viện Việt - Pháp, cuộc thanh tra dự kiến vào quý III/2027, đối tượng gồm bệnh viện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp. Nội dung thanh tra là việc thực hiện quy định về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế.

Ngoài hai bệnh viện trên, kế hoạch thanh tra năm 2027 còn có một số cuộc thanh tra dự phòng liên quan đến lĩnh vực y tế. Cục X dự kiến thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bộ Y tế (thời kỳ 2024-2026). UBND TP Huế, UBND tỉnh Điện Biên và UBND tỉnh Nghệ An cũng nằm trong nhóm dự phòng, với nội dung thanh tra việc triển khai công tác khám sức khỏe cho người dân (thời kỳ 2025-2027).

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục chủ trì phải chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và cảnh báo. Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Với các cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ tiến hành, Thanh tra Chính phủ sẽ xem xét biện pháp cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Cục Giám sát và Thẩm định (Cục XIII) và Cục Theo dõi, đôn đốc và Xử lý sau thanh tra (Cục XIV) được giao giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận.