Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị người lao động chia sẻ, tiếp tục chờ ý kiến của Trung ương về chỉ tiêu biên chế để tỉnh có cơ sở triển khai tuyển dụng.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Thông báo số 796/TB-UBND về kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

Buổi tiếp công dân tháng 11/2026 do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì diễn ra ngày 11/11. Tại đây, bà Nguyễn Thị Hợi và bà Trần Thị Mai Lâm, nhân viên lao động hợp đồng của Trường Tiểu học Vĩnh Phú, xã Vĩnh Phú, đại diện một số người lao động hợp đồng, kiến nghị về việc tuyển dụng viên chức đối với những trường hợp đã được công nhận kết quả trúng tuyển nhưng chưa có quyết định tuyển dụng.

Đại diện người lao động trúng tuyển nêu ý kiến về việc chưa có quyết định tuyển dụng. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Các công dân đồng thời phản ánh việc UBND xã Vĩnh Phú không thực hiện nâng lương thường xuyên và tạm dừng chi trả tiền lương từ tháng 11/2026 đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Liên quan đến kiến nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với người lao động thuộc nhóm 1.085 người đã tham gia thi tuyển, được công bố kết quả trúng tuyển nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định tuyển dụng.

Theo ông Đông, việc tuyển dụng được triển khai theo kế hoạch xây dựng từ trước năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, chủ trương và quy định của Trung ương về tuyển dụng, quản lý biên chế đã có nhiều thay đổi. Các cấp, ngành cũng đang tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm.

Tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp báo cáo, đề nghị các cơ quan Trung ương bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế làm cơ sở thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận theo quy định. Nội dung này hiện đang được Trung ương xem xét, tổng hợp cùng với các địa phương trên cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trả lời ý kiến nhân dân tại buổi tiếp công dân định kỳ. Ảnh: CTTĐT Phú Thọ

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người lao động chia sẻ, tiếp tục chờ ý kiến quyết định của Trung ương để tỉnh có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đối với phản ánh về việc tạm dừng chi trả tiền lương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan rà soát, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Tinh thần là không để giáo viên thiếu lương trước ngày 15/11/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện quyết định tuyển dụng đối với những nhân viên lao động hợp đồng đã tham gia thi tuyển, được công nhận kết quả trúng tuyển. Trường hợp không có quyết định tuyển dụng, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định.

Đợt tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm 2025 ở Phú Thọ được tổ chức vào tháng 5/2026, theo hình thức kiểm tra, sát hạch tại Trường Đại học Hùng Vương.

Kỳ tuyển dụng có 1.139 thí sinh đăng ký, trong đó 1.088 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2, với 662 chỉ tiêu giáo viên mầm non và 510 chỉ tiêu nhân viên trường học.

Ngày 11/6, Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả, theo đó 1.085 thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch đều trúng tuyển.

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