Đám cháy bùng phát lúc rạng sáng tại tầng 8 chung cư Mandarin (Hà Nội), được dập tắt sau 37 phút. Lực lượng chức năng hướng dẫn 3 người, gồm 2 trẻ em thoát nạn.

Cháy căn hộ tại tầng 8 chung cư Mandarin

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, khoảng 5h03 ngày 18/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, địa chỉ số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Tổng cộng 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ được huy động để triển khai nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thoát nạn. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Việc nhanh chóng tiếp cận hiện trường có ý nghĩa quan trọng trong xử lý các vụ cháy tại nhà chung cư, nơi có nhiều căn hộ liền kề, không gian sinh hoạt khép kín và hệ thống giao thông theo chiều đứng. Nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, đám cháy có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận, đồng thời khói và khí độc có thể ảnh hưởng đến hoạt động thoát nạn của cư dân.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận căn hộ xảy ra cháy. Các cán bộ, chiến sĩ đã phá cửa để vào bên trong, tổ chức chữa cháy và đồng thời triển khai công tác cứu nạn, hướng dẫn người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Đáng chú ý, trong quá trình xử lý vụ việc, lực lượng chức năng đã hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, di chuyển theo cầu thang bộ để thoát nạn ra ngoài. Đây là những người đang ở trong căn hộ khi xảy ra cháy và cần được hỗ trợ để rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến khoảng 5h40 cùng ngày, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Theo thông tin ban đầu, cả 4 người dân liên quan đến vụ cháy đều an toàn, sức khỏe ổn định. Trong đó, 3 người được lực lượng chức năng hướng dẫn thoát nạn và 1 người đã tự thoát ra ngoài trước đó.

Như vậy, từ thời điểm Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo lúc 5h03 đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 5h40 là khoảng 37 phút. Việc huy động phương tiện, lực lượng chuyên nghiệp và triển khai đồng thời nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn đã góp phần ngăn chặn đám cháy lan rộng, bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại căn hộ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Các thông tin về diện tích cháy, thiệt hại tài sản và những yếu tố liên quan chưa được công bố trong thông tin ban đầu.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy tại chung cư

Vụ cháy tại chung cư Mandarin một lần nữa cho thấy yêu cầu cấp thiết của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu nhà ở cao tầng. Đặc biệt, những vụ cháy xảy ra vào sáng sớm có thể đặt cư dân trước nhiều tình huống nguy hiểm do thời điểm này nhiều người còn đang ngủ, khả năng phát hiện sự cố và phản ứng ban đầu có thể bị hạn chế.

Trong môi trường chung cư, khói và khí độc phát sinh từ đám cháy có thể gây nguy hiểm cho con người, kể cả khi ngọn lửa chưa lan đến vị trí của họ. Vì vậy, việc phát hiện sớm, thông báo kịp thời và lựa chọn lối thoát nạn an toàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Người dân sinh sống tại chung cư cần chủ động tìm hiểu vị trí cầu thang bộ, lối thoát nạn, thiết bị báo cháy và phương tiện chữa cháy được bố trí trong tòa nhà. Khi xảy ra cháy, cần bình tĩnh xử lý, nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng, thực hiện hướng dẫn thoát nạn và tuyệt đối không sử dụng thang máy để di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện trường vụ cháy căn hộ tầng 8 chung cư Mandarin. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong vận động, việc xây dựng phương án thoát nạn phù hợp với từng thành viên cũng cần được quan tâm. Các thành viên trong gia đình nên được hướng dẫn cách nhận biết tín hiệu báo cháy, xác định đường thoát hiểm và xử lý tình huống khi không thể tiếp cận lối ra thông thường.

Với các vụ cháy tại nhà chung cư, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng, ý thức phòng ngừa và kỹ năng ứng phó của mỗi cư dân là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Vụ cháy tại chung cư Mandarin hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.