Bộ GD&ĐT vinh danh 335 nhà giáo tiêu biểu dịp 20/11, ghi nhận những đóng góp thiết thực và thúc đẩy chính sách để thầy cô yên tâm cống hiến.

Ngày 19/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là sự kiện tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành.

Cùng với sự kiện Lễ kỷ niệm và tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo là nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Năm 2026, Bộ GDĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Trong số đó, 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội, đồng thời tham dự chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Ảnh minh họa: MOET

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD&ĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì qua nhiều năm để phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả. Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Đó là những giáo viên mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vượt qua điều kiện còn nhiều thiếu thốn, kiên trì đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Đó là những giáo viên phổ thông không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong từng bài giảng, quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt qua rào cản để tiếp tục đến trường; đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM, khơi dậy niềm say mê học tập, tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Nhiều thầy cô đã phát hiện, bồi dưỡng tài năng, dìu dắt học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức, đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế, góp phần khẳng định trí tuệ Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo tích cực đổi mới đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, giúp người học hình thành kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Ở các cơ sở giáo dục đại học, nhiều giảng viên vừa tận tâm truyền thụ tri thức, vừa say mê nghiên cứu khoa học, phát triển những công trình, giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng, góp phần giải quyết các vấn đề của đời sống.

Lễ kỷ niệm và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 sẽ được tổ chức trang trọng tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) vào ngày 19/11.

Sự kiện gắn liền với chủ đề năm học 2026 - 2027: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Qua chặng đường 44 năm, Ngày Nhà giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời là minh chứng cho trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc chăm lo, phát triển lực lượng giữ vai trò quyết định đối với tương lai đất nước.