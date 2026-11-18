Nhiều học sinh tại phường Long Khánh đồng loạt sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Ngành y tế đang điều tra, mẫu thức ăn đã được gửi xét nghiệm.

Ngày 18/11, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến khoảng 20 học sinh trên địa bàn phường Long Khánh nhập viện với chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng đường ruột.

Sự việc bắt đầu từ khoảng 10h ngày 17/11. Nhiều học sinh cùng một trường học tại phường Long Khánh đồng loạt xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Tính đến sáng 18/11, lãnh đạo UBND phường Long Khánh ghi nhận có khoảng 20 em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cùng một số cơ sở y tế lân cận để cấp cứu và điều trị.

Ảnh minh họa/nguồn Báo Tin tức và Dân tộc

Theo bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ngành y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh dồn lực chăm sóc, điều trị tích cực cho các em, đồng thời khẩn trương báo cáo chi tiết diễn biến vụ việc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, nhà trường cũng đã gửi mẫu thức ăn lên Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Thông tin chính thức sẽ được Sở Y tế công bố ngay khi có kết quả xác minh.