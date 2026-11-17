Ngành y tế Đắk Lắk xác minh người bị đồn đoán không nhiễm HIV, địa phương không ghi nhận ca tăng bất thường; công an làm việc với hai người chia sẻ thông tin.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người dân tại xã Ea Ning bị nhiễm HIV và lây truyền cho nhiều người khác, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin, UBND xã và Trạm Y tế xã Ea Ning tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy thông tin đồn đoán trên hoàn toàn không có cơ sở, tình hình dịch HIV/AIDS tại địa phương vẫn ổn định, không ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm mới.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong hai ngày 12 và 13/11/2026, trên một số trang mạng xã hội và trong dư luận xuất hiện thông tin đồn thổi về việc một công dân cư trú tại xã Ea Ning bị nhiễm HIV và làm lây truyền cho nhiều người khác. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến một bộ phận người dân tò mò, bàn tán, hoang mang, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt và danh dự của cá nhân bị nhắc đến.

Trước tình hình này, ngày 16/11, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Cư Kuin và UBND xã Ea Ning làm việc với Trạm Y tế xã Ea Ning để xác minh, làm rõ thông tin. Qua rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý bệnh nhân HIV (HIV INFO 4.0) và hệ thống quản lý điều trị HIV (HMED), Trạm Y tế xã Ea Ning xác định cá nhân bị dư luận nhắc tên không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và quản lý điều trị.

Theo kết quả xác minh chuyên môn tại địa phương, người này không nhiễm HIV. Đồng thời, không có căn cứ chuyên môn hay cơ sở dịch tễ cho thấy việc xảy ra tình trạng lây nhiễm HIV làm lây lan cho nhiều người như thông tin đang lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk làm việc với Trạm Y tế xã Ea Ning và các đơn vị liên quan để xác minh thông tin đồn đoán về tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn. Ảnh yte.daklak.gov.vn

Liên quan đến việc lan truyền thông tin, Công an xã Ea Ning đã mời hai người có liên quan đến việc chia sẻ, bình luận về vụ việc lên làm việc; hiện đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý theo quy định. Lực lượng công an tiếp tục nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan, kịp thời xử lý nếu phát hiện hành vi cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền người dân không hoang mang, tin vào các lời đồn trên các trang mạng, đó là thông tin sai sự thật.

Qua vụ việc, người dân cần tỉnh táo, nhận diện và tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không tự suy diễn, bình luận. Đặc biệt, tuyệt đối không chia sẻ những nội dung chưa được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn có thể xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư của cá nhân và gia đình liên quan, hơn nữa có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.