Kết quả kiểm nghiệm không phát hiện Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol trong mẫu thịt bị phản ánh bở nát, nguyên nhân bất thường vẫn chưa được xác định.

Ngày 17/11, UBND phường Phương Liệt (Hà Nội) thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn bị phụ huynh phản ánh có dấu hiệu bở nát tại trường Mầm non Phương Liệt.

Theo phiếu kết quả từ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (nhận ngày 16/11), mẫu thịt gửi đi không phát hiện tồn dư các chất tạo nạc bị lạm dụng trong chăn nuôi gồm Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol (những chất gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch). Trước đó, kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt do đoàn kiểm tra của phường thực hiện cũng đều âm tính.

Khi bị tác động, phần thịt có biểu hiện mềm nhũn, dễ biến dạng, không giữ được độ săn chắc như thịt tươi thông thường. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Vụ việc bắt nguồn từ sáng 4/11, khi phụ huynh tham gia giám sát giao nhận thực phẩm tại trường phát hiện thịt lợn có dấu hiệu bất thường, ấn tay vào thấy mềm nhũn, bở nát, thiếu độ săn chắc. Ngay lập tức, đoàn kiểm tra liên ngành của phường đã lấy 150 gram mẫu gửi đi phân tích chuyên sâu. Trong thời gian chờ kết quả, kể từ ngày 6/11, nhà trường đã chủ động thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm.

Về nguồn gốc lô hàng, thịt lợn được Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh NM3 tại Hà Nội) cung cấp cho Công ty Ngôi Sao Xanh để sơ chế, đóng gói và phân phối vào trường học.

Lý giải về tình trạng thịt bị tái, mềm và rỉ dịch, phía C.P. cho biết quy trình sản xuất của đơn vị tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và có đầy đủ hồ sơ kiểm dịch. Tuy nhiên, trong giết mổ công nghiệp vẫn xuất hiện một tỷ lệ nhỏ thịt PSE (màu nhạt, mềm, rỉ dịch). Hiện tượng này xảy ra do lợn bị căng thẳng (stress) trước khi giết mổ, làm tăng quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic, khiến độ pH giảm sâu và làm biến tính protein. Bên cạnh đó, thân nhiệt lợn sau giết mổ ở mức cao (khoảng 39°C); nếu các phần thịt khó thoát nhiệt như mông, vai không được pha lóc và làm lạnh kịp thời, thịt nạc sẽ bị biến đổi màu sắc và cấu trúc.

Dù vậy, đây mới chỉ là giải thích từ phía nhà cung cấp, còn kết quả kiểm nghiệm chính thức hiện mới dừng ở việc loại trừ ba chất cấm nêu trên.

Nhằm siết chặt an toàn thực phẩm học đường trong thời gian tới, UBND phường Phương Liệt yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ lẫn đột xuất tại các trường học và đơn vị cung ứng suất ăn. Hoạt động giám sát sẽ bao quát toàn bộ quy trình từ truy xuất nguồn gốc, giao nhận, bảo quản đến sơ chế, chế biến, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm và quy rõ trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót.