Một thùng hàng nhỏ trên xe tải bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Tài xế cùng người đi đường kịp thời dập tắt đám cháy.

Sáng 18/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, vụ cháy một thùng hàng trên xe tải xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào tối 17/11 đã được xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 17/11, xe tải mang biển số 36E-005.xx chở hàng lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Khi đến Km225+500, đoạn qua phường Bình Thuận, một thùng hàng nhỏ trên xe bất ngờ bốc cháy.

Thùng hàng nhỏ trên xe tải bốc cháy khi phương tiện lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng đưa xe vào lề đường, bật đèn cảnh báo và gọi điện thông báo qua đường dây nóng của tuyến cao tốc. Để hạn chế đám cháy lan rộng, tài xế khẩn trương cào một phần hàng hóa đang cháy xuống lề đường.

Thấy sự việc, nhiều người đi đường cũng dừng phương tiện, hỗ trợ dập lửa. Nhờ được ứng cứu kịp thời, đám cháy được khống chế, không lan sang khung xe và số hàng hóa còn lại.

Vụ việc khiến giao thông cùng chiều ùn ứ cục bộ trong thời gian xử lý. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp khắc phục sự cố.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, xe tải có thể tiếp tục hành trình. Số hàng hóa được cào xuống lề đường cũng được phương tiện khác hỗ trợ vận chuyển ra khỏi cao tốc. Giao thông qua khu vực nhanh chóng thông suốt trở lại.