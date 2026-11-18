Theo kế hoạch năm 2027, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Vietlott cùng nhiều đơn vị tài chính, xổ số khác.

Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố , cơ quan này sẽ triển khai tổng cộng 108 cuộc thanh tra trên cả nước, bao gồm 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng . Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xổ số được đưa vào danh sách thanh tra chính thức .

Cụ thể, trong quý III và quý IV/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) sẽ chủ trì cuộc thanh tra kéo dài 45 ngày đối với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng .

Nội dung trọng tâm của đợt thanh tra này là việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2026 .

Một khách hàng may mắn trở thành chủ nhân giải Jackpot trị giá hơn 13 tỷ đồngẢnh: Vietlott



Bên cạnh nhóm doanh nghiệp trên, một số công ty xổ số kiến thiết khác ở khu vực phía Nam cũng nằm trong kế hoạch thanh tra chính thức năm tới .

Theo đó, vào quý III/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An . Cuộc thanh tra này có thời hạn 30 ngày, xem xét số liệu trong thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2026 .

Ngoài lĩnh vực xổ số, kế hoạch thanh tra chính thức năm 2027 của Thanh tra Chính phủ còn gọi tên nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn ở các ngành nghề trọng điểm như: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam , Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) , Tổng công ty Đông Bắc , cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm (BIC, MIC) , điện lực (EVNGENCO 1, PV Power, Điện lực TKV) và trò chơi điện tử trên mạng .

Ở danh sách 49 cuộc thanh tra dự phòng , cơ quan thanh tra dự kiến sẽ kiểm tra việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Nhà máy In tiền Quốc gia (thời kỳ 2024-2026) ; hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (thời kỳ 2025-2026) ; hoạt động cấp tín dụng và phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (thời kỳ 2025-2026) ; cùng hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại một số dự án của Tập đoàn C.E.O và Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền .

Trong văn bản ban hành kế hoạch, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quán triệt yêu cầu các cục chủ trì phải chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và cảnh báo rủi ro . Việc triển khai thanh tra trực tiếp sẽ được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp bắt buộc theo quy định .

Đối với những cuộc thanh tra chưa triển khai hoặc chưa đủ căn cứ thực hiện, các đơn vị phải áp dụng biện pháp cảnh báo, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời nhằm khắc phục các tồn tại, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn . Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận và đôn đốc xử lý sau thanh tra được giao cho Cục XIII và Cục XIV thực hiện nghiêm ngặt .