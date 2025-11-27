Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Không còn nhá hàng, Jun Vũ chính thức ‘thả xích’ loạt ảnh gợi cảm mê hồn

Cộng đồng trẻ

Không còn nhá hàng, Jun Vũ chính thức ‘thả xích’ loạt ảnh gợi cảm mê hồn

Từng được biết đến với danh xưng 'hot girl trà sữa' cùng phong cách trong sáng, ngọt ngào, Jun Vũ mới đây xuất hiện với hình ảnh đầy gợi cảm, quyến rũ.

Trầm Phương
Vốn được biết đến với hình ảnh "nàng thơ" trong trẻo, sau khi công khai thay đổi phong cách, Jun Vũ đã dần chuyển mình thành một mỹ nhân quyến rũ, nóng bỏng và không ngừng thử nghiệm những phong cách thời trang ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Vốn được biết đến với hình ảnh "nàng thơ" trong trẻo, sau khi công khai thay đổi phong cách, Jun Vũ đã dần chuyển mình thành một mỹ nhân quyến rũ, nóng bỏng và không ngừng thử nghiệm những phong cách thời trang ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới nhất vừa được cô nàng "thả xích" chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lột xác ngoạn mục này. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh mới nhất vừa được cô nàng "thả xích" chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lột xác ngoạn mục này. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Jun Vũ xuất hiện với một tổng thể trang phục độc đáo, kết hợp giữa sự mong manh, gợi cảm và nét cá tính, mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Jun Vũ xuất hiện với một tổng thể trang phục độc đáo, kết hợp giữa sự mong manh, gợi cảm và nét cá tính, mạnh mẽ. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên diện một chiếc bra-top móc ren màu trắng kem, khoe khéo vòng eo săn chắc và phần vai trần quyến rũ. Thiết kế này mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Nữ diễn viên diện một chiếc bra-top móc ren màu trắng kem, khoe khéo vòng eo săn chắc và phần vai trần quyến rũ. Thiết kế này mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn nổi bật là chiếc mũ len/móc beret đính kim loại cỡ lớn và chuỗi dây chuyền kim loại to bản, tạo nên tổng thể đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn nổi bật là chiếc mũ len/móc beret đính kim loại cỡ lớn và chuỗi dây chuyền kim loại to bản, tạo nên tổng thể đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Phần chân váy dệt kim dáng dài, ôm sát với chi tiết xẻ, khoét tinh tế, cùng với chiếc quần dây cạp trễ càng làm tăng thêm độ táo bạo.(Ảnh: IGNV)
Phần chân váy dệt kim dáng dài, ôm sát với chi tiết xẻ, khoét tinh tế, cùng với chiếc quần dây cạp trễ càng làm tăng thêm độ táo bạo.(Ảnh: IGNV)
Cô khoác hờ một chiếc áo khoác lông có tông màu trắng xám, tạo nên sự đối lập thú vị giữa chất liệu mềm mại, sang trọng và vẻ ngoài gợi cảm bên trong. Chiếc áo lông không chỉ tăng thêm vẻ thời thượng mà còn tôn lên thần thái cuốn hút, quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Cô khoác hờ một chiếc áo khoác lông có tông màu trắng xám, tạo nên sự đối lập thú vị giữa chất liệu mềm mại, sang trọng và vẻ ngoài gợi cảm bên trong. Chiếc áo lông không chỉ tăng thêm vẻ thời thượng mà còn tôn lên thần thái cuốn hút, quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Jun Vũ chọn layout trang điểm đậm với đôi mắt khói sâu thẳm, đôi môi trầm quyến rũ và mái tóc đen dài lượn sóng tự nhiên, càng làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Jun Vũ chọn layout trang điểm đậm với đôi mắt khói sâu thẳm, đôi môi trầm quyến rũ và mái tóc đen dài lượn sóng tự nhiên, càng làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Chi tiết khuyên ở mũi cũng góp phần làm nổi bật nét cá tính, "nổi loạn" của cô. (Ảnh: IGNV)
Chi tiết khuyên ở mũi cũng góp phần làm nổi bật nét cá tính, "nổi loạn" của cô. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận về "bão like" và những lời khen có cánh từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến nhận xét rằng concept này sinh ra là dành cho Jun Vũ, với thần thái cuốn hút và vóc dáng chuẩn mực. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận về "bão like" và những lời khen có cánh từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến nhận xét rằng concept này sinh ra là dành cho Jun Vũ, với thần thái cuốn hút và vóc dáng chuẩn mực. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Jun Vũ #hot girl #gợi cảm #thời trang #diễn viên #hot girl trà sữa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT