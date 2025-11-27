Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Sài Thành 'thôi miên' người nhìn với thần thái ma mi, sắc sảo

Hot girl Nguyễn Phương Trinh, hay còn được biết đến với biệt danh MeoMeo, vừa "đốt mắt" cộng đồng mạng bằng một bộ ảnh mới đầy mê hoặc.

Trầm Phương
Khác hẳn với phong cách dịu dàng hay năng động thường thấy, hot girl Sài Thành Nguyễn Phương Trinh mới đây hóa thân thành một nàng thơ đầy ma mị và quyến rũ trong sắc đỏ rực lửa. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh mới của cô nàng được thực hiện tại một khu vực có kiến trúc cổ kính với đài phun nước lớn, tạo nên bối cảnh vừa sang trọng, vừa bí ẩn như trong các câu chuyện cổ tích. (Ảnh: IGNV)
Nguyễn Phương Trinh chọn diện một chiếc đầm dạ hội mỏng manh, xẻ tà cao với gam màu đỏ chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế ôm sát cơ thể, cùng với chất liệu voan nhẹ nhàng ở phần đuôi váy, tạo hiệu ứng bay bổng, tôn lên trọn vẹn đường cong và vẻ đẹp hình thể chuẩn mực của cô. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong loạt ảnh này chính là đôi chân dài miên man, thẳng tắp của Nguyễn Phương Trinh. Trong chiếc đầm xẻ tà táo bạo và những đôi giày cao gót cùng tông màu, Phương Trinh khéo léo khoe trọn lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
Hot girl sinh năm 1996 vốn nổi tiếng với nhan sắc sắc sảo, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt hút hồn. (Ảnh: IGNV)
Phương Trinh thường lựa chọn lối trang điểm đậm, nhấn vào đôi mắt cùng cách đánh khối sắc sảo, làm tôn lên những đường nét trên gương mặt. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, không chỉ nổi bật với nhan sắc mà cô còn được giới trẻ Sài Thành ngưỡng mộ bởi gu thời trang linh hoạt và luôn bắt kịp xu hướng. (Ảnh: IGNV)
Cô thường ưu ái những chiếc đầm cúp ngực, xẻ tà hoặc cut-out tinh tế, tôn lên vóc dáng đồng hồ cát và đôi chân dài. (Ảnh: IGNV)
Cùng với đó, thần thái lạnh lùng, kiêu sa của Phương Trinh tạo nên sự khác biệt so với nhiều hot girl theo đuổi phong cách ngọt ngào.(Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Nguyễn Phương Trinh #hot girl #bộ ảnh #đầm dạ hội #thời trang #sắc đỏ

