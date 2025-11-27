Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl nhận chỉ trích vì ăn mặc phản cảm bán bánh mì

Cộng đồng trẻ

Hot girl nhận chỉ trích vì ăn mặc phản cảm bán bánh mì

Hình ảnh một cô gái trẻ đang đứng làm bánh mì cho khách với trang phục kiệm vải đã nhanh chóng lan truyền và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trầm Phương
Liên tiếp xuất hiện những trường hợp người bán hàng trẻ tuổi, đặc biệt là các "hot girl" sử dụng trang phục gợi cảm quá mức khi buôn bán đồ ăn, và mới đây nhất là một cô gái bán bánh mì ở Cần Thơ đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Liên tiếp xuất hiện những trường hợp người bán hàng trẻ tuổi, đặc biệt là các "hot girl" sử dụng trang phục gợi cảm quá mức khi buôn bán đồ ăn, và mới đây nhất là một cô gái bán bánh mì ở Cần Thơ đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không phải là hương vị bánh mì hay chương trình khuyến mãi, mà chính là phong cách ăn mặc của cô gái.
Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không phải là hương vị bánh mì hay chương trình khuyến mãi, mà chính là phong cách ăn mặc của cô gái.
Trong khi làm đồ ăn, cô gái đã mặc một chiếc váy đen ngắn với thiết kế hai dây khoét sâu lưng trần hoặc áo quây, áo crop top bó sát, khoe trọn thân hình gợi cảm.
Trong khi làm đồ ăn, cô gái đã mặc một chiếc váy đen ngắn với thiết kế hai dây khoét sâu lưng trần hoặc áo quây, áo crop top bó sát, khoe trọn thân hình gợi cảm.
Trang phục này bị nhiều người đánh giá là quá đỗi táo bạo, "mát mẻ" và không phù hợp với môi trường buôn bán đồ ăn đông người qua lại như quán vỉa hè, lề đường.
Trang phục này bị nhiều người đánh giá là quá đỗi táo bạo, "mát mẻ" và không phù hợp với môi trường buôn bán đồ ăn đông người qua lại như quán vỉa hè, lề đường.
Video và hình ảnh của cô gái bán bánh mì đã thu hút hàng triệu lượt xem, tạo ra một làn sóng tranh luận lớn.
Video và hình ảnh của cô gái bán bánh mì đã thu hút hàng triệu lượt xem, tạo ra một làn sóng tranh luận lớn.
Phần lớn cư dân mạng cho rằng đây là một chiêu trò marketing rẻ tiền nhằm "câu view", "câu tương tác" và thu hút sự chú ý.
Phần lớn cư dân mạng cho rằng đây là một chiêu trò marketing rẻ tiền nhằm "câu view", "câu tương tác" và thu hút sự chú ý.
Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, khó chịu và gọi hành động này là phản cảm, lo ngại nó sẽ tạo nên một xu hướng bán hàng bất chấp để có được sự chú ý.
Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, khó chịu và gọi hành động này là phản cảm, lo ngại nó sẽ tạo nên một xu hướng bán hàng bất chấp để có được sự chú ý.
"Bán đồ ăn vốn đòi hỏi sự vệ sinh, chỉnh chu, vậy mà nay một số bạn trẻ lại chọn cách khoe da thịt để thu hút lượt xem, thay vì tập trung vào chất lượng món ăn hay dịch vụ" - một cư dân mạng bày tỏ thẳng thắn.
"Bán đồ ăn vốn đòi hỏi sự vệ sinh, chỉnh chu, vậy mà nay một số bạn trẻ lại chọn cách khoe da thịt để thu hút lượt xem, thay vì tập trung vào chất lượng món ăn hay dịch vụ" - một cư dân mạng bày tỏ thẳng thắn.
Một số ý kiến cho rằng ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, không nên quá khắt khe. Tuy nhiên, luồng ý kiến này không áp đảo được sự phản đối.
Một số ý kiến cho rằng ăn mặc là quyền riêng tư của mỗi người, không nên quá khắt khe. Tuy nhiên, luồng ý kiến này không áp đảo được sự phản đối.
Đây không phải là lần đầu tiên xu hướng "mặc càng hở càng viral" bị lạm dụng trong ngành kinh doanh ẩm thực. Trước đây, cộng đồng mạng cũng từng xôn xao với các trường hợp tương tự như bán trà sữa, bán sườn, bán phở...
Đây không phải là lần đầu tiên xu hướng "mặc càng hở càng viral" bị lạm dụng trong ngành kinh doanh ẩm thực. Trước đây, cộng đồng mạng cũng từng xôn xao với các trường hợp tương tự như bán trà sữa, bán sườn, bán phở...
Trầm Phương
#bán bánh mì #hot girl #trang phục phản cảm #truyền thông #đạo đức #ẩm thực

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT