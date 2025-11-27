Hot girl nhận chỉ trích vì ăn mặc phản cảm bán bánh mì

Hình ảnh một cô gái trẻ đang đứng làm bánh mì cho khách với trang phục kiệm vải đã nhanh chóng lan truyền và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Ở lần mang bầu thứ 3, Nhã Phương không chỉ giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng cân đối mà còn có phong thái rạng rỡ khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Mạng xã hội gần đây đã 'bùng nổ' với đoạn video nhảy múa cực kỳ quyến rũ của một cô gái trẻ người Hàn Quốc trong trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Spider-Man.
Hot girl Nguyễn Phương Trinh, hay còn được biết đến với biệt danh MeoMeo, vừa "đốt mắt" cộng đồng mạng bằng một bộ ảnh mới đầy mê hoặc.
Elon Musk bất ngờ nhắc đến LMHT và gợi ý trận đấu giữa AI Grok 5 với đội tuyển T1.
Mùa đông tới, nhiều du khách Việt tìm kiếm trải nghiệm ngắm tuyết trắng, hòa mình vào không khí se lạnh và những lễ hội độc đáo.
Đằng sau danh xưng “thiên kim tiểu thư” là hành trình học vấn nghiêm túc, được xây dựng có định hướng từ sớm và phản ánh nỗ lực tự thân của chính Hà Siêu Liên.
Vườn quốc gia Te Wahipounamu là khu vực hoang sơ bậc nhất New Zealand, nơi lưu giữ cảnh quan từ thời băng hà cùng hệ sinh thái nguyên sơ tuyệt đẹp.
Liopleurodon là một trong những sinh vật biển khổng lồ đáng sợ nhất kỷ Jura, sở hữu nhiều đặc điểm khiến các nhà cổ sinh vật học luôn hứng thú nghiên cứu.
Cây hành lá khổng lồ, có chiều dài lên đến cả mét, gây bất ngờ vì kích thước vượt xa loại hành lá quen thuộc trong gian bếp hằng ngày.
Nhiều khán giả đặt kỳ vọng đại diện: Brazil, Philippines, Colombia, Venezuela...sẽ đăng quang trong chung kết Miss International 2025.
Mới đây, bộ ảnh một cô gái trẻ tạo dáng bên xe môtô trong trang phục xuyên thấu ở bối cảnh núi rừng Hà Giang đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2025, Honda bất ngờ trưng bày một mẫu concept thể thao mui trần mang tên Integra hatchback Style, thu hút sự chú ý giới mộ điệu.
Mới đây, loạt ảnh nữ ca sĩ Trang Pháp xuất hiện trong siêu thị tiện lợi với outfit rực rỡ, nổi bật như bước ra từ concept thời trang tạp chí.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất háo hức tham gia dự án mới và có thể tiết kiệm được khoản tiền lớn.
Ba loại cá thịt dày, ít xương, giàu protein như cá hố, cá rô phi, cá trê vàng đang vào mùa ngon nhất, thích hợp cho bữa ăn ấm áp mùa đông.
Xuất hiện trên phố với trang phục đơn giản nhưng đầy phong cách, Đặng Thanh Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Nhiều bức vẽ động vật được tìm thấy quanh miệng hố va chạm Vredefort ở Nam Phi, nó do người Khoi-San, còn được gọi là "Dân tộc Đầu tiên" của Nam Phi tạo ra.
Ngôi nhà là minh chứng cho thấy, trong một đô thị dày đặc, sự bình yên vẫn có thể được kiến tạo từ ánh sáng, gió và những khoảng thở nhỏ.
Nhiều địa điểm ở nước Đức chìm trong giá rét khi đón trận tuyết rơi đầu mùa.
Cao Bằng mùa này đẹp mê hoặc với thác Bản Giốc xanh ngọc, núi rừng mờ sương và hoa dã quỳ, đồi cỏ cháy,... níu chân du khách yêu thiên nhiên và khám phá.