Danh tính hot girl xứ Hàn với màn biến hình người nhện viral mạng

Cộng đồng trẻ

Danh tính hot girl xứ Hàn với màn biến hình người nhện viral mạng

Mạng xã hội gần đây đã 'bùng nổ' với đoạn video nhảy múa cực kỳ quyến rũ của một cô gái trẻ người Hàn Quốc trong trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Spider-Man.

Trầm Phương
Trong đoạn video viral, cô gái xuất hiện với trang phục bó sát màu đen-xám có họa tiết mạng nhện và biểu tượng nhện trắng ở ngực - lấy cảm hứng từ bộ đồ Symbiote Spider-Man. (Ảnh: @dlehhh)
Khác với trang phục siêu anh hùng truyền thống, cô kết hợp áo dài tay này với quần shorts đen ngắn và quần tất mỏng, tạo nên một phong cách vừa mạnh mẽ, cá tính lại vừa khoe khéo đường cong cơ thể. (Ảnh: @dlehhh)
Cô gái đã thực hiện một điệu nhảy năng động, uyển chuyển, kết hợp với biểu cảm gương mặt rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: @dlehhh)
Chính sự kết hợp độc đáo giữa trang phục cosplay siêu anh hùng và vũ đạo quyến rũ đã giúp đoạn clip này được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận về hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.
Cư dân mạng đã không ngừng truy tìm danh tính của "nữ Người Nhện" này. Đó chính là hot girl người Hàn Quốc có tên là Song Yi Do. (Ảnh: @dlehhh)
Song Yi Do là một gương mặt khá quen thuộc trong cộng đồng mạng Hàn Quốc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các đoạn clip nhảy múa và biến hình thú vị. (Ảnh: @dlehhh)
Cô được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt baby-face đáng yêu nhưng lại sở hữu thân hình cân đối, quyến rũ. (Ảnh: @dlehhh)
Tên tuổi Song Yi Do cũng được khá nhiều cư dân mạng Việt Nam biết đến, khi cách đây một thời gian, những hình ảnh cô nàng đi du lịch Việt Nam được chia sẻ rộng rãi. (Ảnh: @dlehhh)
Dưới video được cô nàng đăng tải, rất nhiều bình luận người Việt bày tỏ cảm xúc, chào đón mỹ nhân xứ Hàn, thậm chí nhiều người còn hướng dẫn cô nàng những địa điểm ăn uống và vui chơi. (Ảnh: @dlehhh)
Trong chuyến du lịch đến Nha Trang, nàng hot girl người Hàn không chỉ khám phá các địa điểm du lịch cũng như ẩm thực địa phương, mà còn hòa nhập vào văn hóa Việt khi diện những trang phục truyền thống như áo dài hay nón lá. (Ảnh: @dlehhh)
Trầm Phương
