Khống chế nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Chương Dương

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khéo léo nhưng cũng rất kiên quyết, lực lượng Công an đã kịp thời áp sát, tước hung khí và khống chế an toàn đối tượng.

Ngày 25/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 23h15 ngày 23/10/2025, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113) – Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội (CATP) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì nhận được tin báo khẩn cấp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP.

Lực lượng chức năng khống chế, tước dao, bảo đảm an toàn cho nam thanh niên trên cầu Chương Dương.

Tin báo cho biết, trên cầu Chương Dương xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, tay cầm dao gây rối và đe dọa người đi đường, gây hoang mang cho nhiều người. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác CS113 đã lập tức triển khai lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Hồng Hà và người dân tổ chức xử lý tình huống.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khéo léo nhưng cũng rất kiên quyết, lực lượng Công an đã kịp thời áp sát, tước hung khí và khống chế an toàn đối tượng. Tổ công tác đã đưa người này về trụ sở Công an phường Hồng Hà để xác minh, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, xác định nam thanh niên có dấu hiệu buồn chán nên đã ra cầu Chương Dương với ý định tự tử. Khi người dân phát hiện và tiếp cận can ngăn, người này đã rút dao mang theo để đe dọa, ngăn không cho ai lại gần.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng