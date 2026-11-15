TP HCM dự kiến hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh đến 9 triệu/năm

TP HCM dự kiến hỗ trợ tiền ăn bán trú và hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn với ba mức độ, với số tiền đến 9 triệu đồng/năm/học sinh.

UBND TP HCM đang lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục trên địa bàn TP HCM. Thời gian lấy ý kiến đóng góp từ ngày 13/11 đến hết ngày 22/11/2026.

Chính sách dự thảo nghị quyết áp dụng đối với học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật.

Theo đó, TP HCM dự kiến hỗ trợ tiền ăn bán trú và hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh trên địa bàn. Hoạt động giáo dục toàn diện gồm 5 nhóm là tiếng Anh; tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; giáo dục STEM, STEAM; nhóm kỹ năng như kỹ năng sống, đạo đức…; thể thao và nghệ thuật.

Học sinh trường mầm non Mai Vàng thuộc phường An Hội Đông, TP HCM, trong giờ học STEM.

Định mức hỗ trợ tiền ăn bán trú là mức hỗ trợ cho một suất ăn trưa bán trú theo định mức chung, riêng đối với học sinh tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo sẽ được hỗ trợ cao hơn định mức chung. Định mức và phạm vi học sinh được hỗ trợ trong từng năm do HĐND Thành phố quyết định.

Đối với hoạt động giáo dục toàn diện, kinh phí hỗ trợ được xác định trên cơ sở số người học thực tế, định mức hỗ trợ tương ứng, số loại hình hoạt động được hỗ trợ và số tháng thực học trong năm học, tối đa 9 tháng. Mỗi học sinh khối mầm non, tiểu học là 150.000 đồng/tháng; khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên là 200.000 đồng/tháng. Học sinh tại xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật được áp dụng mức hỗ trợ riêng.

Định mức hỗ trợ cho mỗi học sinh theo ba mức độ cơ bản, nâng cao, đầy đủ như sau:

Về cơ chế tài chính, ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện, điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục và bữa ăn trưa bán trú của học sinh. Việc hỗ trợ không bao gồm tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm và không làm phát sinh biên chế.

Thành phố cũng khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng thời xây dựng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao,…

Các cơ sở giáo dục còn được hỗ trợ kinh phí hằng năm để bảo đảm an toàn trường học, y tế trường học, tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học. Mức hỗ trợ được xác định theo định mức cho mỗi cơ sở giáo dục và từng điểm trường, phân hiệu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Về thời gian dự kiến áp dụng: Chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục toàn diện và hỗ trợ bữa ăn trưa bán trú được áp dụng từ học kỳ II năm học 2026–2027 hoặc từ năm học 2027 – 2028; chính sách hỗ trợ an toàn, y tế, tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học dự kiến áp dụng từ năm ngân sách 2027.

Thông qua các cơ chế và chính sách hỗ trợ, thành phố hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục toàn diện, tạo môi trường để học sinh phát triển đồng đều về kiến thức, kỹ năng, thể chất và năng khiếu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập.