Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở Gia Lai đánh người tử vong

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ đánh người tử vong tại khu nhà trọ.

Hà Ngọc Chính

Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người gồm Dương Gia Bảo (SN 2009, trú tại xã Đak Đoa), Nguyễn Tất Đức (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất), Hoàng Đỗ Mạnh Quân (SN 2006, trú tại xã Phú Túc).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 3 đối tượng trên và B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai) đã có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước. 2 bên đã nhắn tin qua lại thách thức nhau.

3 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Thanh Tuấn/GTV

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, do mâu thuẫn trên không gian mạng, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/5, S. điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, để tìm người.

Lúc này, 3 đối tượng Bảo, Đức và Quân bất ngờ gặp S. tại đây; cả 3 đã lao vào dùng tay, chân đánh nhiều cái người S., trong đó có nhiều cú đánh vào chỗ hiểm trên cơ thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi bị đánh, S. đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp để truy xét đối tượng.

Đến khoảng 10 giờ ngày 12/5, 3 đối tượng Bảo, Đức, Quân đã được triệu tập về cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để làm việc và đã thừa nhận hành vi của mình.

#Gia Lai #khởi tố #đánh người #tử vong #bắt tạm giam #mâu thuẫn

Bị khiêu khích đánh nhau, nam thanh niên dùng dao giết người

Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Việt (SN: 2000, trú tại ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN: 1990, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường đuổi đánh nhau

Hai người đàn ông bất ngờ dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng, TP HCM, cự cãi rồi lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa dòng xe đang lưu thông.

Ngày 13/5, Công an phường Bình Lợi Trung, TP HCM đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông đuổi đánh nhau giữa đường xảy ra trên tuyến Phạm Văn Đồng.

Gõ cửa tìm người lúc rạng sáng, nam thanh niên ở Gia Lai bị đánh tử vong

Sự việc đang được Công an phường Diên Hồng cùng với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai điều tra xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật

Sáng 13/5, nguồn tin từ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ một nam thanh niên đến nhà trọ tìm người và bị đánh tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h30’ ngày 12/5, anh Bùi Minh S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở Đỗ Văn D. (SN 2008) và Nguyễn Hữu T. (SN 2008) đều trú tại xã Ia Grai, đến phòng trọ tại địa chỉ 04/04 Tuệ Tĩnh, tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai để tìm một người tên Hoàng (chưa xác định lai lịch cụ thể).

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

