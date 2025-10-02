Hà Nội

Xã hội

Khởi tố hai đối tượng đánh nhau ở Quảng Trị

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hạo Nhiên

Ngày 02/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Xuân Hải (SN 1989) và Trương Ngọc Anh (SN 1992, đều trú tại thôn Thọ Hạ, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

z7072398711857-85ed77cbe34185890c53e0ce54508fc3-2.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Xuân Hải...

Trước đó, vào khoảng 21h, ngày 18/8, tại đoạn đường nội thôn thuộc thôn Thọ Hạ, xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ đánh nhau giữa Trương Xuân Hải và Trương Ngọc Anh.

Hậu quả, Trương Xuân Hải bị thương ở vùng cổ, vùng lưng và cánh tay trái, Trương Ngọc Anh bị thương ở vùng lưng và bắp tay phải.

z7072387858715-83016ea2fd6f58d8928258a1d8c7211b-1.jpg
... và Trương Ngọc Anh.

Theo cơ quan Công an xác định, hành vi của các đối tượng Trương Xuân Hải và Trương Ngọc Anh có tính chất côn đồ, xem thường sức khoẻ của người khác. Quá trình gây án các đối tượng đã có hành vi chửi bới, hô hào to tiếng tại khu vực công cộng, hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

