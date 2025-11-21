Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh 'sa lưới'

Từ 5/2025 cho đến lúc bị bắt, băng nhóm này đã trộm được 13 chiếc xe máy trị giá hơn 230 triệu đồng, số tiền từ bán xe được các đối tượng tiêu xài cá nhân.

Thanh Hà

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy, bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của người dân về việc, trên địa bàn phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Vinh Phú, xã Hưng Nguyên, xã Quỳ Châu (Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy.

images2062916-2-2.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, phân công lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, quá trình gây án, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi như đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng trùm kín mặt, di chuyển qua nhiều cung đường khác nhau khiến cho công tác truy xét gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian lập án điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/11, Ban chuyên án đã phối hợp với Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Trường Vinh, Công an xã Quỳ Châu, Công an xã Tân Kỳ, Công an xã Nga My ( Nghệ An) đồng loạt triệu tập, bắt giữ 7 đối tượng.

images2062915-2-3.jpg
Tang vật thu giữ.

7 đối tượng trên bao gồm: Trương Hoàng Hiệp (SN 2007, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Lương Tuấn Thảo (SN 2007, trú xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Phan Trung Nhân (SN 2007, trú xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), Hồ Quang Hoàn (SN 2008, trú xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An), Phạm Quốc Toàn (SN 2006, trú xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Lê Đình Công (SN 2006, trú xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) và Dương Văn Đào (SN 1994, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Ban chuyên án xác định, cầm đầu băng nhóm trộm cắp xe máy này là Trương Hoàng Hiệp, đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

images2062917-2-1.jpg
Ban chuyên án xác định, cầm đầu băng nhóm trộm cắp xe máy này là Trương Hoàng Hiệp.

Theo đó, quá trình gây án, Hiệp và đồng bọn rất liều lĩnh, manh động, ngang nhiên vào nhà dân, quán internet, chung cư để trộm cắp xe máy. Bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, chúng ra tay chớp nhoáng, chỉ cần khoảng thời gian 5 giây để đấu nối dây điện nổ xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 cho đến lúc bị bắt giữ, băng nhóm này đã trộm được 13 chiếc xe máy trị giá hơn 230 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được từ bán “chiến lợi phẩm”, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Từ lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ được 12 xe máy, 1 cờlê dùng tháo biển số, 4 biển số xe máy và 8 điện thoại di động cùng một số tang vật khác liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#Nghệ An #Công an #trộm cắp #xe máy #băng nhóm #triệt phá

Bài liên quan

Xã hội

Triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xoá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bóc gỡ thành công đường dây chuyên trộm cắp xe máy với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh, có tính chất chuyên nghiệp.

Trước đó, trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 liên tiếp xảy ra 02 vụ mất xe máy, với nhiều đặc điểm tương đồng về thời gian, thủ đoạn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm 2 đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nam thanh niên gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy ở Hải Phòng


Ngày 13/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Gia Viên vừa điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy.

capture-4719.png
Đối tượng Vũ Ngọc Bảo Phong cùng tang vật.

Trước đó, ngày 20/9, chị N.T.T, sinh năm 2007, nơi ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng đến Công an phường Gia Viên trình báo về việc trước đó, hồi 22h ngày 19/9/2025, chị N.T.T để 1 xe máy Honda Vision BKS: 29X1 – 094.23 tại khu vực công viên trước sảnh tòa nhà chung cư Hoàng Huy HH4, phường Gia Viên, Hải Phòng. Đến khoảng 10h ngày 20/9/2025, chị N.T.T xuống lấy xe thì phát hiện xe đã bị mất.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Sau 4 giờ lần theo dấu vết, Công an xã Hòa Vang (Đà Nẵng) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an xã Hòa Vang (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 4/10, Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng nhận được tin báo của bà Trần Thị Khanh (trú thôn Hòa Hải, xã Hòa Vang) về việc mất trộm 1 xe mô tô BKS 74 F2 -8882 tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới