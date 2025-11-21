Băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh 'sa lưới'

Từ 5/2025 cho đến lúc bị bắt, băng nhóm này đã trộm được 13 chiếc xe máy trị giá hơn 230 triệu đồng, số tiền từ bán xe được các đối tượng tiêu xài cá nhân.

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy, bắt giữ 7 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của người dân về việc, trên địa bàn phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Vinh Phú, xã Hưng Nguyên, xã Quỳ Châu (Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, phân công lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, quá trình gây án, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi như đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng trùm kín mặt, di chuyển qua nhiều cung đường khác nhau khiến cho công tác truy xét gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian lập án điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/11, Ban chuyên án đã phối hợp với Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Trường Vinh, Công an xã Quỳ Châu, Công an xã Tân Kỳ, Công an xã Nga My ( Nghệ An) đồng loạt triệu tập, bắt giữ 7 đối tượng.

Tang vật thu giữ.

7 đối tượng trên bao gồm: Trương Hoàng Hiệp (SN 2007, trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Lương Tuấn Thảo (SN 2007, trú xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Phan Trung Nhân (SN 2007, trú xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), Hồ Quang Hoàn (SN 2008, trú xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An), Phạm Quốc Toàn (SN 2006, trú xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Lê Đình Công (SN 2006, trú xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) và Dương Văn Đào (SN 1994, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Ban chuyên án xác định, cầm đầu băng nhóm trộm cắp xe máy này là Trương Hoàng Hiệp, đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ban chuyên án xác định, cầm đầu băng nhóm trộm cắp xe máy này là Trương Hoàng Hiệp.

Theo đó, quá trình gây án, Hiệp và đồng bọn rất liều lĩnh, manh động, ngang nhiên vào nhà dân, quán internet, chung cư để trộm cắp xe máy. Bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, chúng ra tay chớp nhoáng, chỉ cần khoảng thời gian 5 giây để đấu nối dây điện nổ xe.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 cho đến lúc bị bắt giữ, băng nhóm này đã trộm được 13 chiếc xe máy trị giá hơn 230 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được từ bán “chiến lợi phẩm”, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Từ lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ được 12 xe máy, 1 cờlê dùng tháo biển số, 4 biển số xe máy và 8 điện thoại di động cùng một số tang vật khác liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy: