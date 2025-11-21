Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 3 người bạo hành bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người bạo hành cháu T.P.A. (13 tuổi, ở phường Linh Sơn).

Khánh Hoài

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

cats-9263.jpg
Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành.

Ba bị can trên là thủ phạm bạo hành cháu T.P.A. (13 tuổi) xảy ra ngày 16/11 tại phường Linh Sơn, khiến nạn nhân bầm tím nhiều nơi trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%.

Theo Công an Thái Nguyên, kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả cho thấy bà Hằng và ông Thành dương tính.

cats-8993.jpg
Bị can Lương Quốc Trung.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

page.jpg
Bé gái 13 tuổi bị bạo hành những vết bầm tím khắp cơ thể.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/11, do nghi ngờ P.A. lấy trộm tiền, bà Hằng và ông Trung đã tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo… đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể bé gái. Bị đau, bé phải nhận rằng mình lấy tiền để được dừng đánh.

Sau đó, ông Thành tiếp tục vặn tay, yêu cầu bé trả lại tiền. Khi P.A không đáp ứng được, ông Trung và ông Thành kéo bé xuống khu vực cạnh bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ và một chiếc cuốc nhỏ đánh và ép bé khai. Nạn nhân sau đó chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

#bạo hành bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên #cố ý gây thương tích

Bài liên quan

Xã hội

Bé gái bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh đã ra viện

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cháu H.T.N.L. (Hà Tĩnh) đã hồi phục sức khỏe, xuất viện và được chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.

Ngày 26/10, thông tin từ UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cháu H.T.N.L. (10 tuổi, học lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm - nạn nhân bị cha dượng bạo hành) hiện bình phục sức khỏe và được xuất viện.

Được biết, do chị Bàn Thị B. (29 tuổi, mẹ cháu L.) có nguyện vọng đưa cháu về quê ngoại sinh sống nên chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bao gồm việc chuyển trường cho bé. Chiều 25/10, cháu lên xe rời Hà Tĩnh về Sơn La.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé gái 9 tuổi ở Bình Dương bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ bạo hành

Bé gái 9 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương với tình trạng đa chấn thương do bị bạo hành.

Ngày 23/10, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Tân Uyên, TP.HCM xác nhận trên địa phương xảy ra vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Nạn nhân là bé gái tên PTMT (9 tuổi). Còn người bạo hành ban đầu được xác định là Phạm Thị BN (25 tuổi) và bạn trai tên Ngô Văn H (19 tuổi). N. là mẹ ruột của bé T.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới