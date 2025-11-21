Khởi tố 3 người bạo hành bé gái 13 tuổi ở Thái Nguyên

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành.

Ba bị can trên là thủ phạm bạo hành cháu T.P.A. (13 tuổi) xảy ra ngày 16/11 tại phường Linh Sơn, khiến nạn nhân bầm tím nhiều nơi trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%.

Theo Công an Thái Nguyên, kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả cho thấy bà Hằng và ông Thành dương tính.

Bị can Lương Quốc Trung.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Bé gái 13 tuổi bị bạo hành những vết bầm tím khắp cơ thể.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/11, do nghi ngờ P.A. lấy trộm tiền, bà Hằng và ông Trung đã tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo… đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể bé gái. Bị đau, bé phải nhận rằng mình lấy tiền để được dừng đánh.

Sau đó, ông Thành tiếp tục vặn tay, yêu cầu bé trả lại tiền. Khi P.A không đáp ứng được, ông Trung và ông Thành kéo bé xuống khu vực cạnh bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ và một chiếc cuốc nhỏ đánh và ép bé khai. Nạn nhân sau đó chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.