Xã hội

Khởi tố 3 kẻ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản ở karaoke Sing-KTV

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản tại quán Karaoke “Sing-KTV” ở xã Bình Xuyên.

Linh Anh

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản tại quán karaoke ở xã Bình Xuyên.

Trước đó, ngày 5/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an xã Bình Xuyên về vụ việc có dấu hiệu “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản” xảy ra tại quán karaoke “Sing-KTV” (thôn Tam Lộng). Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3/2026, Nguyễn H.A. (SN 2009, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đến làm việc tại quán karaoke trên và có vay của chủ quán là Nguyễn Chí Thức (SN 1985, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) 10 triệu đồng.

Tối 3/4, sau khi phục vụ khách, H.A. không muốn tiếp tục làm việc nên nảy sinh ý định bỏ đi. Khi chuẩn bị rời khỏi quán, H.A. bị Trần Tiến Bảo (SN 2003, quản lý quán, trú tại tỉnh Ninh Bình) phát hiện, cùng Trần Đình Trung (SN 1987, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) chặn lại, lôi kéo vào phòng Vip 3 để giữ.

Tại đây, Trung trực tiếp trông giữ, còn Bảo gọi Thức đến. Sau khi có mặt, Thức cùng Bảo đã có hành vi đánh đập, ép buộc H.A. phải trả số tiền 15 triệu đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thức và giám sát của Bảo, nạn nhân buộc phải nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển tiền. Do không đáp ứng được, các đối tượng tiếp tục giữ H.A. đến rạng sáng 4/4, sau đó đưa về phòng trọ nhân viên để kiểm soát.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lợi dụng sơ hở, H.A. đã bỏ trốn và đến cơ quan Công an trình báo. Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc trong vòng 48 giờ.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Thức, Trần Tiến Bảo và Trần Đình Trung về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 2 Điều 157 và “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Xã hội

Bị lừa 580 triệu đồng vì tin “chạy án” giảm tội cho chồng

Tin lời “lo việc” giảm án sau tai nạn giao thông, một gia đình ở Phú Thọ đã bị chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí (43 tuổi, trú xã Vĩnh Hưng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tố giác của chị T.T.A.T (trú xã Vĩnh Thành). Chị cho biết tháng 5/2024, chồng chị là anh K.D.D gây tai nạn giao thông tại xã Nguyệt Đức, thiệt hại lớn về tài sản.

Xã hội

Bắt tạm giam giám đốc, hiệu trưởng, kế toán 'ăn chặn' tiền trợ cấp

Hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước, còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi của những người yếu thế.

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (tại khu 4, xã Chân Mộng, Phú Thọ) - nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa – hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ từ 3.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh – kế toán nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện… nhằm chiếm đoạt số tiền 679.917.000 đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

Xã hội

Tạm giữ thanh niên hành hung cụ bà tại quán ăn

Sáng 9/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với thanh niên hành hung bà cụ. 

Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Văn Ý, SN 1991, ngụ Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ hành hung cụ bà tại quán ăn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 40 phút ngày 7/4, Ý cùng hai người bạn đến ăn tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L (SN 1966) làm chủ. Trong quá trình mua bán, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại.

