Khởi tố 3 kẻ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản ở karaoke Sing-KTV

Ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản tại quán karaoke ở xã Bình Xuyên.

Trước đó, ngày 5/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an xã Bình Xuyên về vụ việc có dấu hiệu “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản” xảy ra tại quán karaoke “Sing-KTV” (thôn Tam Lộng). Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3/2026, Nguyễn H.A. (SN 2009, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đến làm việc tại quán karaoke trên và có vay của chủ quán là Nguyễn Chí Thức (SN 1985, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) 10 triệu đồng.

Tối 3/4, sau khi phục vụ khách, H.A. không muốn tiếp tục làm việc nên nảy sinh ý định bỏ đi. Khi chuẩn bị rời khỏi quán, H.A. bị Trần Tiến Bảo (SN 2003, quản lý quán, trú tại tỉnh Ninh Bình) phát hiện, cùng Trần Đình Trung (SN 1987, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) chặn lại, lôi kéo vào phòng Vip 3 để giữ.

Tại đây, Trung trực tiếp trông giữ, còn Bảo gọi Thức đến. Sau khi có mặt, Thức cùng Bảo đã có hành vi đánh đập, ép buộc H.A. phải trả số tiền 15 triệu đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thức và giám sát của Bảo, nạn nhân buộc phải nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển tiền. Do không đáp ứng được, các đối tượng tiếp tục giữ H.A. đến rạng sáng 4/4, sau đó đưa về phòng trọ nhân viên để kiểm soát.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lợi dụng sơ hở, H.A. đã bỏ trốn và đến cơ quan Công an trình báo. Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc trong vòng 48 giờ.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Thức, Trần Tiến Bảo và Trần Đình Trung về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo khoản 2 Điều 157 và “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

