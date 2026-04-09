Tạm giữ thanh niên hành hung cụ bà tại quán ăn

Sáng 9/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với thanh niên hành hung bà cụ.

Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Văn Ý, SN 1991, ngụ Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ hành hung cụ bà tại quán ăn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 40 phút ngày 7/4, Ý cùng hai người bạn đến ăn tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L (SN 1966) làm chủ. Trong quá trình mua bán, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý. Ảnh CA Gia Lai

Sau đó, đối tượng Ý đã có hành vi chửi bới, xúc phạm cụ bà, đồng thời sử dụng hung khí để đe dọa. Đối tượng còn dùng ghế nhựa ném vào người nạn nhân và trực tiếp đánh vào vùng đầu, mặt khiến cụ bà bị thương.

Khi con trai bà L can thiệp, Ý tiếp tục có hành vi rượt đuổi, đánh nhau, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát, gây náo loạn khu vực xung quanh. Khi sự việc được đưa lên MXH, Ý không sợ mà còn thách thức.

Qua quá trình xác minh, củng cố hồ sơ, cơ quan Công an xác định hành vi của Nguyễn Văn Ý mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.