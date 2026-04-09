Tạm giữ thanh niên hành hung cụ bà tại quán ăn

Sáng 9/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với thanh niên hành hung bà cụ. 

Hà Ngọc Chính

Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Văn Ý, SN 1991, ngụ Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ hành hung cụ bà tại quán ăn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 40 phút ngày 7/4, Ý cùng hai người bạn đến ăn tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L (SN 1966) làm chủ. Trong quá trình mua bán, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý. Ảnh CA Gia Lai

Sau đó, đối tượng Ý đã có hành vi chửi bới, xúc phạm cụ bà, đồng thời sử dụng hung khí để đe dọa. Đối tượng còn dùng ghế nhựa ném vào người nạn nhân và trực tiếp đánh vào vùng đầu, mặt khiến cụ bà bị thương.

Khi con trai bà L can thiệp, Ý tiếp tục có hành vi rượt đuổi, đánh nhau, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát, gây náo loạn khu vực xung quanh. Khi sự việc được đưa lên MXH, Ý không sợ mà còn thách thức.

Qua quá trình xác minh, củng cố hồ sơ, cơ quan Công an xác định hành vi của Nguyễn Văn Ý mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí gây rối trật tự công cộng

2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản mạng xã hội Tiktok “mmghf” phát tán đoạn video ngắn với nội dung phản ánh 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau trên đoạn đường Hùng Vương, phường Bắc Giang, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, mang hung khí gây rối trật tự ở Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An vừa làm rõ, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô lạng lách, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn TP Vinh (cũ).

Ngày 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 373 và các đơn vị liên quan đã làm rõ, xử lý một nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 22/2 (từ 1h30 đến 3h30), nhóm 18 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP Vinh (cũ). Các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, hò hét, kích động đuổi đánh nhau, thậm chí dùng vỏ chai bia ném vào nhóm thanh niên khác.

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp dây điện trị giá gần 193 triệu đồng

Công an Đồng Nai bắt giữ hai nghi phạm trộm gần 1.000m dây điện trên cao tốc, thu giữ tang vật và mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt, đang bị tạm giữ là Lê Thành Nguyên, (sinh năm 1986, ngụ ấp 1A, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) và Trần Ngọc Huân (sinh năm 1989, tạm trú phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức-Long Thành về việc bị mất trộm gần 1.000m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, trị giá gần 193 triệu đồng.

