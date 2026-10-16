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Xã hội

Khởi tố 2 người mua hơn 7 tạ thịt lợn nhiễm dịch về làm thịt sấy, lạp sườn

Cơ quan điều tra xác định 750 kg thịt lợn có dấu hiệu ôi hỏng, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi được thu mua để chế biến thịt sấy, lạp sườn.

Nguyễn Hinh

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi để chế biến thực phẩm.

Trước đó, ngày 28/7, từ tin báo của người dân, Công an xã Vĩnh Hưng kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn (43 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), chuyên sản xuất, chế biến thịt sấy và lạp sườn.

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Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa. Nhiều sản phẩm cũng không có tem, nhãn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Đoàn thu mua khoảng 750 kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Bùi Thị Hiền (50 tuổi, trú tại thôn Bích Đại 2, xã Vĩnh Hưng) để chế biến thành thịt lợn sấy và lạp sườn.

Kết quả xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho thấy dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 225 kg thịt lợn sấy, 165 kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị tài sản được định giá hơn 96,2 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn và Hiền về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; không thu mua, sử dụng thịt động vật mắc bệnh, ôi hỏng hoặc không rõ nguồn gốc để chế biến, kinh doanh. Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi hoặc điều kiện bảo quản; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

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