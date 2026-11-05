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Xã hội

Giám đốc từng viral câu nói “HDPE là ngon luôn” bị khởi tố

Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài từng viral với câu nói “HDPE là ngon luôn” vừa bị khởi tố về hành vi “Trốn thuế”.

Hải Ninh

Ngày 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (SN 1976), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

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Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến về hành vi Trốn thuế

Quá trình xác minh, điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định: Từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene - nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua câu nói “HDPE là ngon luôn”, xuất hiện trong một video trên nền tảng TikTok và thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.

Sau đó, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

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Trang Tiktok của đối tượng Nguyễn Văn Hiến

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế và lập, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng các thủ đoạn khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố Huấn Hoa Hồng:

#Nguyễn Văn Hiến #HDPE là ngon luôn #Trốn thuế #Công ty Hiến Tài #khởi tố #Hưng Yên

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