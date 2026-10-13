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Xã hội

Phú Thọ chi hơn 676 tỷ đồng mở rộng QL70B nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt dự án mở rộng QL.70B lên 4 làn xe, kết nối trực tiếp nút giao IC11 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với kinh phí 676 tỷ đồng.

Nguyễn Hinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liên vừa ký Quyết định số 3141/QĐ-UBND phê duyệt dự án mở rộng Quốc lộ 70B đoạn từ đầu cầu Hạ Hòa đến km25+800. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 676 tỷ đồng, nhằm kết nối trực tiếp nút giao IC11 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn.

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Bản đồ mô phỏng tuyến đường QL.70B. (Ảnh: UBND xã Hạ Hòa)

Tuyến đường có tổng chiều dài 9,285 km, đi qua địa bàn hai xã Văn Lang và Hạ Hòa. Điểm đầu dự án tại vị trí giao giữa QL.70B với đường vào ga Hạ Hòa (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng); điểm cuối tại hầm chui giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong tổng số chiều dài, có 2,9 km được cải tuyến mới, 5,605 km mở rộng trên nền đường hiện trạng và 0,78 km giữ nguyên hiện trạng khu vực cầu Hạ Hòa.

Theo quy hoạch, tuyến QL.70B sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h (đoạn qua khu dân cư và nút giao là 40 km/h). Nền đường được mở rộng lên 16 m, mặt đường rộng 14,5 m đáp ứng 4 làn xe chạy, kết cấu bằng bê tông nhựa nóng hiện đại.

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng mới cầu vượt ao Ngòi Gió (km1+120) với bề rộng 16 m và mở rộng cầu vượt đường sắt Yên Viên - Lào Cai (km4+287) từ 10 m lên 16 m bằng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và điện chiếu sáng cũng được đầu tư đồng bộ. Dự án sử dụng khoảng 15,531 ha đất và dự kiến bố trí 2 khu tái định cư tại xã Văn Lang và xã Hạ Hòa cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. Nguồn vốn được huy động từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2025 và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Khi hoàn thành, công trình sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối đồng bộ giữa đường bộ và đường sắt. Tuyến đường không chỉ giải quyết nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo trục cảnh quan đô thị mới, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã phía Bắc tỉnh Phú Thọ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người dân Phú Thọ thấp thỏm khi lưu thông trên quốc lộ 2 do chậm hoàn trả mặt bằng.

#Mở rộng QL70B #QL70B Phú Thọ #Cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC11 #Dự án giao thông Hạ Hòa #Quốc lộ 70B #Phú Thọ

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