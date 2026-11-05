Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vụ thịt lợn nhũn, bở ở Trường Mầm non Phương Liệt chuyên gia nói gì?

Thịt lợn nhũn, bở tại Trường Mầm non Phương Liệt khiến phụ huynh lo lắng. Chuyên gia cảnh báo độc tố có thể còn sau khi nấu chín; mẫu thịt đã gửi kiểm nghiệm.

Ngày 5/11, hàng chục phụ huynh tập trung bên ngoài cổng Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội). Một số người chờ nhà trường cung cấp thông tin, số khác đợi hết buổi học sáng để đón con về nhà, tạm dừng ăn bán trú.

Theo các phụ huynh, đây là ngày thứ hai liên tiếp họ phát hiện thịt lợn giao vào bếp ăn nhà trường có dấu hiệu nhũn, bở, khiến nhiều người lo ngại về chất lượng thực phẩm và không còn yên tâm cho con ăn tại trường.

Hình ảnh thịt lợn bở, nhũn sử dụng làm thực phẩm suất ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh thịt lợn bở, nhũn sử dụng làm thực phẩm suất ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh cắt từ clip

Phụ huynh mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh nguồn gốc, chất lượng số thịt lợn nói trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cho trẻ.

Theo ông Thịnh, do quá trình bảo quản kém, thịt đã bị nhũn, mất màu đỏ tươi và xuất hiện các mảng lớn màu trắng. Chuyên gia phân tích, phần thịt nạc vốn rất giàu protein, khi bị phân hủy sẽ nhiễm khuẩn nặng và tích tụ nhiều độc tố.

UBND phường Phương Liệt cho biết đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho học sinh. Ảnh: UBND phường Phương Liệt
UBND phường Phương Liệt cho biết đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho học sinh. Ảnh: UBND phường Phương Liệt

“Đáng chú ý, độc tố trong thịt hỏng không bị tiêu diệt hoàn toàn ngay cả khi đã nấu chín ở nhiệt độ cao, người ăn vào vẫn đối mặt với nguy cơ ngộ độc. Do đó, việc các phụ huynh kịp thời phát hiện và ngăn chặn đưa số thịt này vào chế biến là một sự may mắn lớn, giúp hàng loạt học sinh tránh được nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng” - ông Thịnh nhấn mạnh.

Qua sự việc này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cảnh báo, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, cần phải truy cứu trách nhiệm, thậm chí trước pháp luật, đối với cả đơn vị cung ứng lẫn nơi thu mua thực phẩm vì lỗi bảo quản kém.

Ông nhấn mạnh thịt và cá khi ôi thiu là những thực phẩm sản sinh ra nhiều độc tố nhất. Đồng thời, chuyên gia cũng hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết thịt hỏng bằng 3 giác quan:

Mắt nhìn (Thị giác): Thịt tươi có màu đỏ tươi; thịt biến chất có màu bầm tím và chuyển sang trắng khi đã thối.

Mũi ngửi (Khứu giác): Thực phẩm an toàn có mùi thịt tươi đặc trưng; thực phẩm hỏng có mùi hôi rõ rệt.

Tay chạm (Xúc giác): Khi ấn vào thịt tươi sẽ cảm nhận được độ đàn hồi và độ dính đầu ngón tay; ngược lại, thịt hỏng sẽ rã ra và để lại vết lõm sâu không thể phục hồi.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tự giám sát đã báo cáo Hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định. Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo tới UBND phường và các phòng, ngành chuyên môn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống làm việc với sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Công ty Ngôi Sao Xanh và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Kết quả test nhanh chỉ tiêu sulfite trên 2 mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên Đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính. Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

"Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc" - UBND phường Phương Liệt thông tin.

Theo Gia Khiêm/ Dân Việt
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/vu-thit-lon-nhun-bo-o-truong-mam-non-phuong-liet-ha-noi-chuyen-gia-khang-dinh-thit-da-bi-hong-d1472720.html
#thịt lợn nhũn #bở ở Trường Mầm non Phương Liệt #Hà Nội #PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia Công nghệ thực phẩm #Trường Mầm non Phương Liệt #Công ty Ngôi Sao Xanh

Bài liên quan

Xã hội

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee rà soát, ngừng kinh doanh và gỡ bỏ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 9/10/2026.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử, xác minh và ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột khụy, tai biến” nếu chưa đáp ứng quy định pháp luật.

Qua công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm trên đang được quảng cáo, kinh doanh trên Shopee tại mục “thực phẩm chức năng”.

Xem chi tiết

Xã hội

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu để bảo vệ người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân lựa chọn bánh Trung thu và thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng,

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm tăng cao do nhu cầu mua sắm bánh kẹo, thực phẩm dịp Tết Trung thu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 24/8/2026 đã ban hành công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP HCM yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm tra các nhóm đối tượng trọng điểm như cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống tại làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cùng các đơn vị dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu 2026

Hà Nội triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên toàn địa bàn 126 phường, xã, từ ngày 8/8 đến 30/9.

UBND thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026 tại 126 phường, xã, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, cơ sở thời vụ và những địa điểm có nguy cơ cao.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 diễn ra từ ngày 8/8 đến 30/9/2026 trên toàn địa bàn thành phố. Mục tiêu là chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới